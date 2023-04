Macron mener Kina kan bidra til fred i Ukraina

I en tale til franske borgere i den kinesiske hovedstaden advarte han mot å kutte økonomiske bånd mellom Europa og Kina.

– Vi må ikke trekke oss unna Kina. Frankrike vil fortsette å jobbe for et godt kommersielt forhold til kinesiske myndigheter, sa den franske presidenten.

Ukraina-krigen

I tillegg ga han uttrykk for at Kina vil kunne bidra til en fredsløsning i Ukraina. Han viste til at Kina har tette bånd til Russland og sa at Kina kan spille en viktig rolle.

Samtidig advarte han Kina mot å gi våpen til Russland. Det vil gjøre Kina til en medskyldig i brudd på folkeretten, ifølge den franske presidenten.

Toppmøte

Under det tre dager lange statsbesøket skal Macron ha samtaler med den kinesiske presidenten Xi Jinping. Russlands krig mot Ukraina ventes å bli en av de viktigste sakene på agendaen.

Også EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen er med på besøket. Macron har tidligere sagt at han ba von der Leyen om å bli med, slik at de samlet kan presentere sitt budskap til Kina.

USAs handelskrig

Budskapet om at Europa må opprettholde økonomiske bånd til Kina, står i kontrast til USAs spente forhold til regimet i Beijing.

Tidligere president Donald Trump gikk til handelskrig mot Kina, og konfliktnivået er blitt opprettholdt av etterfølgeren Joe Biden. USA har innført en rekke økonomisk sanksjoner mot Kina og blant annet begrenset Kinas mulighet til å importere avanserte databrikker.

