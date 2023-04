Storbritannia i forhandlinger om fengslede briter i Afghanistan

Ifølge britiske medier er legen Kevin Cornwell, som er tilknyttet en hjelpeorganisasjon, YouTube-stjernen Miles Routledge og en uidentifisert hotellsjef fengslet av Taliban. To av dem skal ha vært i varetekt siden januar.

Saken ble først omtalt i britiske medier lørdag.

Søndag antyder Storbritannias utenriksminister Suella Braverman overfor Sky News at britiske myndigheter er i kontakt med Taliban.

– Myndighetene er i forhandlinger og jobber hardt for å bevare folks sikkerhet, sier hun.

Scott Richards, en av grunnleggerne bak den ideelle gruppen the Presidium Network, sier til AFP at han representerer familiene til to av de tre fengslede mennene.

Han skal ha vært i kontakt med dem søndag.

– De er i god behold og har det så bra som man kan ha det når man er fengslet, sier Richards.

Richards sier han håper situasjonen lar seg løse raskt, på en måte som gjør at verdenssamfunnet kan føle seg trygg på at det er å forsvarlig å drive hjelpearbeid i Afghanistan.

