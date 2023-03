Tyrkia planlegger avstemning om Finlands Nato-søknad

Avstemningen var planlagt klokka 13 norsk tid, men i 16-tiden torsdag hadde det fortsatt ikke kommet en avklaring.

Ifølge den finske avisen Helsingin Sanomat, som siterer en ikke navngitt kilde i det tyrkiske statsapparatet, kan behandlingen bli utsatt til lørdag eller mandag neste uke.

– Sannsynligheten for at ratifiseringen skjer i dag er 0,0001 prosent, sier kilden.

Årsaken er at det er flere tidkrevende saker som skal behandles i nasjonalforsamlingen, blant annet penger til oppryddingen etter jordskjelvkatastrofen i februar og pensjon.

Det finske nyhetsbyrået STT siterer imidlertid en anonym kilde i nasjonalforsamlingen som sier at en avstemning kan skje i løpet av torsdagskvelden.

Mangler kun Tyrkia

Finland fikk mandag ja fra Ungarns nasjonalforsamling. Dermed gjenstår kun tyrkisk godkjenning før landet kan tre inn i Nato som forsvarsalliansens 31. medlem.

17. mars sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at regjeringen er klar til å slippe inn Finland, men ikke Sverige. Også den tyrkiske opposisjonen støtter finsk Nato-medlemskap.

Finland og Sverige snudde i Nato-spørsmålet etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor. De to landenes søknader ble akseptert under Nato-toppmøtet i Madrid i juni og har siden i tur og orden blitt ratifisert av medlemslandenes nasjonalforsamlinger.

Fortsatt trøbbel for Sverige

Prosessen har kun møtt motbør i Ungarn og Tyrkia. Erdogan har sagt at et Nato-ja til Sverige avhenger av hvilke tiltak landet gjennomfører. Tyrkia har krevd at Sverige utleverer en rekke personer med tilknytning til kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen.

En talsmann for Ungarns statsminister Viktor Orban ba onsdag Sverige om å «skvære opp» og ta stilling til «en mengde klager» for at nasjonalforsamlingen skal ratifisere Nato-søknaden.

Sverige håper fortsatt å bli med i alliansen i tide til Nato-toppmøte i Vilnius i juli. Eksperter tror at Tyrkia først vil ta stilling til søknaden etter valget i mai.

