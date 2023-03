USA og Storbritannia positive til Netanyahus reformpause

Det hvite hus sa seg fornøyd med Netanyahus beslutning, og oppfordret også israelske ledere til å finne fram til et kompromiss i saken så raskt som råd.

– Demokratiske samfunn styrkes av maktfordelingsprinsippet, heter det i uttalelsen fra Washington.

– Storbritannia ønsker Netanyahus beslutning om å sette behandlingen av lovforslaget på pause velkommen, sier den britiske utenriksministeren James Cleverly.

– Det er helt nødvendig at de delte demokratiske verdiene som underbygger forholdet mellom USA og Storbritannia opprettholdes, og at et robust system for maktfordeling beholdes, heter det i en uttalelse fra Cleverly.

