Håp i israelsk uro

I tre måneder har det israelske folket tatt til gatene og deltatt i de største demonstrasjonene landet har opplevd.

Stridens kjerne er statsminister Benjamin Netanyahus svært kontroversielle rettsreformer. Regjeringen vil åpne for at nasjonalforsamlingen skal kunne sette kjennelser i høyesterett til side, og ønsker større politisk makt til å bestemme hvilke dommere som utnevnes. Dette vil være en alvorlig forringelse av Midtøstens eneste fungerende demokrati.

Den planlagte reformen er udemokratisk

Nå øker presset mot statsministeren og den planlagte reformen. Denne helgen skal så mange som 600.000 israelere ha deltatt i protester, etter at Netanyahu ga landets forsvarsminister sparken for å ha argumentert mot reformen.

Mandag ba landets president, Isaac Herzog, om en stans av reformen. Også lederen for Israels største fagforbund, Histadrut, har bedt sine 800.000 medlemmer om å gå ut i generalstreik hvis reformen ikke blir stanset.

Samtidig er Netanyahu avhengig av støtte fra flere høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partier i nasjonalforsamlingen. Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre-partiet Jødisk makt, maner nå statsministeren til å fortsette reformprosessen. Flere ministre skal også ha truet med å gå av dersom reformen nå settes på pause.

[ Dagsavisen mener: Økt kjøpekraft, takk! ]

Foreløpig sitter Netanyahu trygt. Et flertall i Israels nasjonalforsamling stemte mandag mot opposisjonens mistillitsforslag mot regjeringen. Torsdag forrige uke fikk han dessuten banket gjennom en lov som gjør det vanskeligere å avsette landets statsminister. Kritikerne mener, med god grunn, at denne loven er skreddersydd for å beskytte Netanyahu selv, som er tiltalt for korrupsjon.

Den planlagte reformen er udemokratisk. Netanyahus koalisjonsregjering omtales som den mest høyreorienterte i landets historie, og det advares mot israelsk fascisme.

Hvor er Israel på vei? spurte vi på lederplass i Dagsavisen, medio februar. Vi er dessverre ikke kommet nærmere et optimistisk svar på det spørsmålet. Men responsen i det israelske folk, som står opp for demokratiet sitt, gir grunn til å håpe.

[ Dagsavisen mener: Arbeiderpartiet mister grepet om alle de store byene. ]

[ Lars West Johnsen: Bankene selger en drøm, hva om det er et mareritt? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen