Objekt funnet ved Nord Stream-ledningene

Det ble oppdaget store gasslekkasjer ved den danske øya Bornholm etter eksplosjonene ved Nord Stream 1 og 2 i september.

Danske myndigheter har fått informasjon fra det russiske selskapet Gazprom, som eier gassledningene, om at det er funnet et mindre objekt ved Nord Stream 2.

– De relevante myndighetene har bedømt at observasjonen ikke utgjør en umiddelbar sikkerhetsrisiko, og at det ikke finner noen umiddelbar fare for mennesker eller skipstrafikk i området. Myndighetene undersøker og følger situasjonen nøye, skriver det danske utenriksdepartementet i en epost til det svenske nyhetsbyrået TT.

Gazprom har fått tillatelse fra danske myndigheter til å gjøre kartlegging av skadene som er gjort på gassrørledningene.

Opplysningene kommer etter at Russlands president Vladimir Putin tidligere tirsdag sa at Gazprom hadde funnet et antenneaktig objekt rundt tre mil fra der eksplosjonene skjedde.

– Eksperter tror at det kan være en antenne som er i stand til å ta imot et signal for å detonere eksplosiver, sa Putin, som videre antydet at en statlig aktør må stå bak angrepet, og sa at USA tjente på det.

Tyske og amerikanske medier meldte nylig at en proukrainsk gruppe kan ha stått bak, men den forklaringen har Russland, som hele tiden har pekt på Vesten, avvist.

