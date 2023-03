USA innkaller Russlands ambassadør etter dronekollisjonen

Amerikanske myndigheter er i direkte kontakt med russiske myndigheter for å protestere mot hendelsen der et russisk jagerfly kolliderte med et ubemannet amerikansk fly av typen MQ-9, sier Ned Price, talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet.

Price sier at Russlands ambassadør til USA er innkalt på teppet og ventes å komme i løpet av tirsdag kveld lokal tid.

Price sier videre at USAs ambassadør til Russland har gitt en «tydelig beskjed» til det russiske utenriksdepartementet. Price opplyser også at USA har orientert sine allierte om hendelsen.

