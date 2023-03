USA: Russiske jagerfly kolliderte med amerikansk drone over Svartehavet

Det ubemannede flyet var en såkalt Reaper-drone. USAs president Joe Biden er blitt orientert om hendelsen, opplyser talsmann John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

De russiske flyene avskar dronen, og Kirby sier dette skjedde på en utrygg og uprofesjonell måte som førte til at den amerikanske dronen gikk i sjøen.

– Så i den forstand var dette en unik hendelse, sier Kirby.

Internasjonalt farvann

Hendelsen over Svartehavet beskrives i en pressemelding fra US Euopean Command, som leder USAs militære styrker i Europa.

– To russiske Su-27 jagerfly foretok en utrygg og uprofesjonell avskjæring av et ubemannet overvåkingsfly av typen MQ-9 som opererte i internasjonalt farvann over Svartehavet, står det i pressemeldingen.

– Flere ganger før kollisjonen dumpet de to SU-27-flyene drivstoff på og fløy foran MQ-9-flyet på en uforsvarlig og uprofesjonell måte. Denne hendelsen viser en mangel på kompetanse i tillegg til å være farlig og uprofesjonell, skriver den amerikanske generalen James B. Hecker.

Farlig for pilotene?

Et av de russiske jagerflyene skal ha kommet borti propellen til den store amerikanske dronen.

– Hendelsen førte faktisk nesten til at begge de russiske flyene styrtet. Amerikanske og allierte styrker vil fortsette å operere i internasjonalt luftrom, og vi oppfordrer russerne til å oppføre seg profesjonelt og trygt, skriver Hecker videre i pressemeldingen.

Russland har så langt ikke kommentert saken.

MQ-9 Reaper er et stort, ubemannet amerikansk luftfartøy som er i stand til å utføre fjernstyrte eller autonome flyoperasjoner.