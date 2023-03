Rekordhøy avskoging i Brasil – tross ny regjering

Etter valgseieren i fjor lovet Lula å stanse ødeleggelsen av regnskogen fullstendig. Det har han så langt åpenbart ikke klart.

Tilsynelatende forsvant 322 kvadratkilometer skog i februar, ifølge satellittmålinger gjort av romfartsorganisasjonen INPE. Dette er det høyeste tallet for denne måneden siden målingene begynte i 2015.

Usikre tall

Men det er usikkerhet rundt tallene. Satellittene observerte relativt lite avskoging i januar, og ifølge INPE kan årsaken være at det da var mye skyer over Amazonas. Noe av hogsten som kom til syne i februar, kan reelt sett ha skjedd måneden før.

Miljøorganisasjoner mener det uansett vil ta tid å snu trenden fra årene da Jair Bolsonaro var president.

– Vi har akkurat satt punktum for en regjering som støttet avskoging, sier Romulo Batista fra Greenpeace.

Norsk satsing

En av oppgavene for Lulas regjering blir å styrke miljømyndigheter som fikk finansieringen kuttet av Bolsonaro.

Norges satsing på vern av regnskog i Brasil er allerede i gang igjen. Få dager etter at Lula inntok presidentkontoret, ble Amazonasfondet gjenåpnet. Norge har vært den klart største bidragsyteren til fondet, som støtter tiltak for å redusere avskoging.

Tallene fra INPE viser også at avskogingen i februar var rekordhøy i savanneområdet sør for Amazonas, cerradoen. Her forsvant nesten dobbelt så mye vegetasjon som i samme måned i fjor.

