Stoltenberg forventer at Ungarn snart slipper Sverige og Finland inn i Nato

– Å fullføre Sveriges og Finlands tiltredelse er en prioritet for Nato. Dette har så langt vært den raskeste medlemskapsprosessen i alliansens historie, sa Stoltenberg, som tirsdag deltar på SAMAK-møtet i Helsingfors i Finland.

Tyrkia og Ungarn er de eneste Nato-landene som ennå ikke har ratifisert svensk og finsk medlemskap i forsvarsalliansen. Ungarns nasjonalforsamling skal etter planen starte debatten om ratifisering denne uka og holde avstemning neste uke.

– Jeg forventer at det ungarske parlamentet fullfører ratifiseringen snart, fortsatte Nato-sjefen.

Møtes i Brussel

Stoltenberg sa også at han er glad for at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gått med på å gjenoppta samtalene med Sverige og Finland. De tre landene møtes på Natos hovedkvarter i Brussel neste uke.

– Jeg har gjort det klart at både Finland og Sverige har levert på forpliktelsene i den trilaterale avtalen inngått med Tyrkia under Nato-toppmøtet, og at tiden er kommet for å sluttføre ratifiseringsprosessen, sa Stoltenberg.

Nato-sjefen kom også inn på krigen i Ukraina, som han mener har ført til en varig endring i de alliertes forhold til Russland.

– Vi må innse at slutten på krigen ikke blir en retur til normalen i vår relasjon til Russland. Det er ingen vei tilbake.

– Putin har etterlatt seg en sti av brutte løfter, sa han.

Nordisk toppmøte

Stoltenberg og Norges statsminister Jonas Gahr Støre deltar på SAMAK-møtet i Helsingfors i Finland tirsdag. Finnenes statsminister Sanna Marin er vert.

SAMAK står for Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, og komiteen har en årlig konferanse hvor topplederne for de nordiske sosialdemokratiske partiene samles.

I år er det Sverige og Finlands Nato-søknader som er hovedtema for konferansen. Etter konferansen skal Stoltenberg ha møter med Finlands president Sauli Niinistö og utenriksminister Pekka Haavisto.

Krigen i Ukraina, det finske valget i april og de nordiske landenes forhold til Tyrkia skal også diskuteres. I tillegg skal fagbevegelsen diskutere sitt ansvar for en rettferdig grønn omstilling.

Foruten Støre er Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng og LO-leder Peggy Hessen Følsvik til stede på vegne av Norge.

