Prøver å omringe Bakhmut i gjørmehav

− Den militære situasjonen blir stadig vanskeligere rundt den øst-ukrainske byen Bakhmut, sa president Volodymyr Zelenskyj i sin nattlige tale.

− Fienden ødelegger hele tiden alt som kan brukes til å beskytte våre posisjoner og forsvar, sa presidenten, ifølge The Guardian.

Umulig å komme videre

Russlands forsvarsdepartement hevder at styrkene deres har ødelagt et ukrainsk ammunisjonslager nær Bakhmut. De hevder også at de har skutt ned fire Himars-missiler og fem droner skutt opp av ukrainske styrker.

− Begge sider forblir i sine posisjoner på grunn av gjørma. Dermed er det umulig å komme videre, sa en ukrainsk forsvarstopp til Reuters.

I Donetsk-regionen har plutselig varmere vær tinet den frosne bakken, og gjort slagmarken til gjørme. Vårtøværet kan gjøre veier til elver og jorder til ugjennomtrengelige myrer.

Russisk framgang

Russland prøver å omringe Bakhmut og tvinge Ukraina til å trekke ut sine soldater. Det ville gi Moskva sin første store seier et halvt år etter at Russland intensiverte angrepene sine på flere steder langs fronten i øst.

De russiske styrkene har klart, om enn sakte, fremgang i nord og sør for Bakhmut. De har forsøkt å kutte av de ukrainske styrker inne i den ødelagte byen, som en gang hadde rundt 75.000 innbyggere.

− Antall fiendtlig personell øker, sa en representant for Ukrainas generalstab, og la til at seks nærliggende Donetsk-bosetninger har kommet under russisk beskytning.

Betydelig tap

Hanna Maliar, Ukrainas viseforsvarsminister, sa at Russland «øker intensiteten av sine overgrep» ved å bruke «taktikker for utmattelse og total ødeleggelse».

I et Telegram-innlegg sent mandag kveld sa hun:

− For å si det enkelt: Situasjonen er komplisert. Den russiske hæren øker intensiteten i sine angrep. Under operasjonene bruker fienden taktikk for utmattelse og total ødeleggelse. Samtidig lider fienden betydelige tap, og taper fra 600 til 1000 mennesker daglig, skrev Maliar.

– Onde kamper pågår der. Kommandoen gjør alt den kan for å stoppe fienden fra å rykke fram gjennom vårt territorium, sa Serhiy Cherevatyi, en talsperson for Ukrainas østlige militærkommando, til ukrainsk TV.

