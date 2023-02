Hongkong dropper munnbindpåbudet etter tre år

Munnbindpåbudet er det siste gjenværende av de større tiltakene byen har hatt mot koronaviruset, og det ble innført for tre år siden.

– Jeg kunngjør at munnbindpåbudet blir fullstendig fjernet fra og med 1. mars, både innendørs, utendørs og på offentlig transport, sa Lee på en kort pressekonferanse tirsdag.

Han la til at sykehus og eldrehjem fremdeles vil stå fritt til å innføre sine egne restriksjoner mot koronaviruset.

Hongkong er en av de siste stedene i verden som har krevd munnbindbruk på praktisk talt alle offentlige steder. Alle over to år har måttet bruke munnbind, og straffen for å ikke følge påbudet var en bot tilsvarende rundt 12.000 kroner.

