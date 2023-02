Florida-guvernør opphever Disney Worlds særstatus: – Endelig er det over

Ron DeSantis, den republikanske guvernøren i Florida som spås å være en utfordrer til Donald Trump i 2024-valget i USA, signerte nemlig mandag et lovforslag som tar tilbake kontrollen over det spesielle skattedistriktet rundt Walt Disney World, skriver nyhetsbyrået Reuters og flere medier.

– Selskapets herredømme er endelig over, sa DeSantis under et møte med pressen.

Ifølge CNN skal lovendringen være knyttet til at Disney i fjor gikk offentlig ut mot en lovendring i Florida, som begrenser læreres mulighet til å snakke om seksuell legning og kjønnsidentitet i klasserommet.

Disney sa da i en pressemelding at de alltid ville stå opp for rettighetene til LGBTQ+-medlemmer av Disney-familien.

Til CNN i dag sier Disney World Resort-president Jeff Vahle at selskapet er «klare til å arbeide innenfor disse nye rammene, og vil fortsette å inspirere og skape glede for de millioner av gjester som kommer til Florida for å besøke Walt Disney World hvert år».

