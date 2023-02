Gjør flyreisen grønnere ved å droppe maten

Servering har siden flyreiser ble vanlig vært en del av totalopplevelsen ved å reise. Og når man skulle ut og reise, var et måltid som oftest inkludert, enten reisen var kort eller lang. Og hva du fikk servert var avhengig av hva slags klasse du reiste ned.

Mat og drikke

Et lite glass før maten hørte med, og selv om du satt trangt og flymaten ofte var kjedelig og ikke alltid veldig god, så hørte det med. Enten det var en kaffe og rundstykke på en dagstur til Stavanger eller flere måltider på en langtur til Japan.

Det var utenkelig å takke nei når tilbudet om mat og drikke kom.

I dag er er luftfarten veldig annerledes, og mat og drikke er noe man må betale ekstra for. Og helst bestille i forkant om man vil ha et varmt måltid.

Da flypassasjeren Gilbert Ott spesifiserte bestillingen av flyreisen fra New York til London med Delta Airlines la han merke til noe nytt i listen over måltidspreferanser: i tillegg til alternativer som et koscher- eller vegetarisk måltid, var det valget om å droppe matservering helt.

– Jeg valgte ingen mat. Det er noe alle flypassasjerer bør tenke på å gjøre, sier han til CNN.

Selv om ikke alle er like begeistret for utsiktene til å hoppe over måltider om bord som Ott er, bruker noen få flyselskaper, inkludert Delta og Japan Airlines (JAL), alternativet «takk, men nei takk».

Historiske SAS bilder Fra den gang det var stil over serveringen om bord. (SAS Museet, Gardermoen/NTB)

Velger bort

Foreløpig er «hopp over måltidet»-alternativet bare tilgjengelig for noen passasjerer som flyr i Deltas business class. En representant fra flyselskapet sier til CNN at siden programmet startet i fjor, er rundt 1.000-1.500 måltider frivillig avvist hver måned.

Det betyr at bare tre prosent av kvalifiserte passasjerer velger bort flymaten. Men det er en forsøk for å se hva flyselskapene kan gjøre for å redusere drivstoff, kostnader og avfall om bord.

Ifølge flyselskapene handler «ingen måltider-alternativet» ikke bare om å være miljøvennlig. Det handler også om personalisering.

– Vi leter alltid etter måter å bedre betjene kundene våre på og skape en mer personlig opplevelse om bord, sier en representant fra Delta til CNN.

[ Flyr mindre: − Foretrekker digitale møter framfor fysiske ]

Kritiker

En kritiker, Gary Leff fra bloggen View from the Wing, er kritisk til at flypassasjerene må ta et valg om mat ombord før de reiser.

– Jeg antar at det er etisk av Japan Airlines å spare penger ved å redusere matsvinn, men er det en etisk forpliktelse for passasjeren å ta sine måltidsbeslutninger minst 25 timer før avreise, med andre ord å vite om deres fremtidige selv kommer til å være sulten? skrev han.

Når alt kommer til alt, når du er i et metallrør i himmelen, kan du ikke bare stoppe og ta en matbit.

JAL-programmet begynte som en test på noen få begrensede ruter. Nå er det tilgjengelig for passasjerer i alle serviceklasser på alle internasjonale flyginger.

men hva om man ombestemmer seg, og blir sulten, og det er 12 timer til landing?

– Når alt kommer til alt, når du er i et metallrør i himmelen, kan du ikke bare stoppe og ta en matbit, sier Ott, som månedlig flyr mellom USA og Europa.

Mange flyselskaper tilbyr snacks om bord, særlig på langdistanseflygninger. Det er ikke alltid gratis, men vissheten om at du kan få noe å spise er der.

Ott vet også at han vil fortsette å si «nei takk» til flymat, uansett hvor fristende det kan virke.

– Flyselskapet kan ha foie gras, hummer og kaviar, og jeg kommer fortsatt ikke til å spise det, sier han ifølge CNN.

[ Vil heller ha vei enn vern: – Viktig infrastruktur må ha høy prioritet ]

[ Sesongnekt for hund på SAS-flygninger ]