Sesongnekt for hund på SAS-flygninger

VADSØ (Dagsavisen): − Jeg bestilte billetter 2. juledag for meg og Bozz til den 3. januar. Alt gikk greit helt til jeg skulle få bekreftet at alt var i orden med plass for Bozz. Da fikk jeg beskjed om at det var et problem. De tok ikke med hunder, sier Storø.

Det var svært vanskelig å få hjelp. På servicesenteret kunne de ikke hjelpe, men omsider fikk han beskjed fra en person på flyplassen om at SAS ikke tok med hunder i bagasjerommet til mars.

− Sesongproblematikk

− Det stemmer at vi ikke tar med hunder i bagasjerommet og dette gjelder for alle flyginger bortsett fra langdistanseflygninger. Dette gjelder fra 1. november til 31. mars, sier pressesjef Tonje Sund i SAS.

Du kan fremdeles ha med hund i kabinene innenfor de bestemmelser som gjelder: at hunden ikke veier mer enn åtte kilo og at dyret får plass i et lite bur eller en liten bæreveske som får plass under setet foran deg. Det vil si ganske små hunder. Storøs hund Bozz er dermed for stor.

SAS begrunner de nye reglene for hund i lasterommet med mye bagasje i vintersesongen.

− Vi er inne i en travel reiseperiode der passasjerene har med seg mye bagasje, både vanlig og spesialbagasje i form av sportsutstyr, ski og lignende. Derfor har vi i en begrenset periode fjernet muligheten for å sjekke inn hunder. Innføringen av dette har med kapasitet å gjøre og er en sesongproblematikk, sier Sund.

På spørsmål om SAS tidligere har hatt en slik hunderegel, kan ikke Sund svare sikkert. Men ifølge Storø har han aldri opplevd dette de årene han har bodd på Svalbard.

Reiste i november

Olaf Storø reagerer sterkt på at SAS sier at dette ble innført 1. november.

− Det er merkelig, for jeg reiste ned fra Svalbard med hund i midten av november. Da var det ingen problem, sier Storø.

Ved siden av han på flyplassen i Tromsø er det flere som har opplevd samme utfordringen med SAS. Men fremdeles er det mulig å komme seg på et fly med hund. Norwegian har ingen slike restriksjoner og det er alternativet for folk som reiser med dyret sitt i bagasjerommet.

− Jeg fikk meg en ekstra helgetur til fastlandet, bare for å hente hunden min. Det som er merkelig er at da jeg reiste på ferie den 9. desember var det ikke noe problem å ta med hund, sier Ragnhild Utne som også bor på Svalbard.

Dobbel billett

Bozz fikk plass hos Norwegian. For Storø ble det en ekstra dyr reise siden det ikke er mulig å kjøpe gjennomgående billett med hund med Norwegian.

– Jeg må kjøpe billett to ganger siden jeg reiser fra Haugesund og må mellomlande på Gardermoen. Norwegian aksepterer ikke gjennomgående billett med hund, derfor må jeg betale over 900 kroner to ganger for å få med meg Bozz. I tillegg forlanger Norwegian to timer hvile ved mellomlanding, sier Storø.

Hundetransport til og fra Svalbard er vanlig da svært mange av øyas innbyggere har hund. Det finnes rundt 800 hunder i en befolkning på 2.500 mennesker. I tillegg er det strenge krav til vaksinasjon for å reise til og fra Svalbard med hund.

