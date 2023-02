Studie: Firedagers uke er mer produktiv

Over 60 bedrifter i Storbritannia har deltatt i den seks måneder lange studien, der nesten 3.000 ansatte fikk anledning til å jobbe fire dager i uka med samme lønn som de hadde da de jobbet femdagers uke.

Som et resultat av studien har ni av ti bedrifter som deltok, enten bestemt seg for å fortsette med firedagers uke eller opplyser at de planlegger å innføre dette.

Dette fordi produktiviteten viste seg å øke, noe som resulterte i økt omsetning for bedriftene som deltok i studien. Sammenlignet med samme periode i tidligere år så økte omsetningen i gjennomsnitt med 35 prosent, viser studien som ble organisert av 4 Day Week Global.

– Resultatene er stort sett de samme på alle arbeidsplasser og i bedrifter av varierende størrelse, noe som viser at dette er noe som fungerer for mange typer bedrifter, sier professor Juliet Schor ved Cambridge-universitet som har ledet studien.

Studien viste også at fraværet blant ansatte falt med firedagersuke og at færre sluttet i bedriftene.

Forskerne fant også en «betydelig» bedring i fysisk og psykisk helse blant dem som jobbet fire dager i uka, og de ansatte trente mer og likte seg bedre på jobben. Ansatte meldte også om mindre stress og søvnplager.

– Den psykiske helsen deres ble bedre, de sov bedre og de ble i mindre grad utbrent, konstaterer Cambridge-professoren Brendan Burchell.

