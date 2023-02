Kraftigste skjelv i Tyrkia siden 1939

Mandag morgen er minst 360 mennesker bekreftet omkommet i jordskjelvet som rystet Tyrkia og Syria natt til mandag, opplyser myndighetene i begge land. Tallet ventes å stige. Et ukjent antall mennesker fryktes å være fanget i ruinene av sammenraste bygninger.

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hadde skjelvet en styrke på 7,8. Episenteret var ved den lille byen Pazarcik, nord for den større byen Gaziantep, og skjelvet inntraff litt over klokka 02 natt til mandag lokal tid. Det er meldt om over 40 etterskjelv, hvorav det sterkeste hadde en styrke på 6,6, melder NTB.

– Vil gå inn i historien

Skjelvet hadde den samme styrken som jordskjelvet i 1939, som førte til at 30.000 mennesker mistet livet nordøst i Tyrkia, skriver Stephen Hicks, en seismolog ved Imperial College London på Twitter.

– Bare ved å se de tidlige forferdelige bildene av ødeleggelser av jordskjelvet, er det klart at det vil få store konsekvenser og at denne hendelsen vil gå inn i historien, skriver han på Twitter.

Turkey-Earthquake Her rammet jordskjelvet i Tyrkia. (Associated Press staff/AP)

Han påpeker at dette er et kraftig skjelv som har rammet et tett befolket område.

Tyrkia er utsatt for jordskjelv. Landet ligger på den tektoniske platen Antoliaplaten. I Øst-Tyrkia støter den eurasiske platen inn i med den arabiske platen.

– Episenteret er nær den syriske grensen hvor det er ganske høy befolkningstetthet. Selv før vi får mer informasjon, vet man at dette ikke kommer til å være bra, skrev han like etter skjelvet.

President Recep Tayyip Erdogan skriver på Twitter at høyeste prioritet er å redde dem som er fanget i ruinene.

– Vi håper vi kommer oss gjennom denne katastrofen så snart som mulig og med minst mulig skader, skriver han.

Skjelvet kunne kjennes i et stort område i Tyrkia, også i hovedstaden Ankara, og folk i Libanon, Syria, Kypros og Israel merket det også, ifølge Reuters-journalisten Timour Azhari i Beirut. Til og med i Kairo kunne det kjennes.

