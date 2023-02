Britiske helsearbeidere før tidenes streik: – Ingen vil snakke med oss om penger

Tusenvis av sykepleiere og ambulansearbeidere går ut i gatene i den største britiske helsestreiken i historien. Det betyr enda større påkjenninger for et allerede anstrengt helsesystem.

Sykepleiere og ambulansearbeidere har streiket hver for seg av og på siden slutten av fjoråret, men mandagens streik som involverer begge, stort sett i England, blir den største i den 75-årige historien til National Health Service (NHS).

Fysioterapeuter slutter seg til streiken torsdag.

Helsearbeidere krever en lønnsøkning som gjenspeiler den verste inflasjonen i Storbritannia på fire tiår. Regjeringen sier det er umulig og bare vil føre til større prisøkning, som i sin tur får renter og boliglån til å øke enda mer.

Rundt 500 000 arbeidere, mange fra offentlig sektor, har streiket siden i fjor sommer. Det har lagt press på statsminister Rishi Sunak for å løse konfliktene og begrense følgene for offentlige tjenester som jernbaner og skoler.

[ Det går mot comeback for Storbritannias kortest sittende statsminister ]

Etterlyser motparten

Fagforeningsleder Sharon Graham sier at ingen motpart er å oppdrive.

– Vi har ingen samtaler på noe som helst nivå med regjeringen om lønn, og det ser vi på som en ren ansvarsfraskrivelse, sier hun til BBC.

Hun kritiserer statsminister Rishi Sunak og helseminister Steve Barclay for å ikke komme på banen i det hele tatt mens millioner av briter står i helsekø, og tusenvis ikke får akutt helsehjelp.

– Denne regjeringen setter folks liv i fare, sa hun.

Sykepleierne har kommet med en direkte appell til Sunak om å gripe inn i konflikten. I et brev til statsministeren skriver fagforeningsleder Pat Cullen at et «meningsfullt» lønnstilbud fra regjeringen fortsatt kan avverge streiken.

[ Advares av EU-topper: Kan føre til handelskrig ]

Advarer mot køer

Hun viste ifølge Reuters til hans raske reaksjonsevne sist helg da det gjaldt å sparke en statsråd som hadde gjort seg skyldig i skattelovbrudd.

– Jeg oppfordrer deg til å bruke denne helga til å vise at regjeringen er på parti med den hardtarbeidende, anstendige skattebetaleren. Det finnes ingen enklere måte å vise dette engasjementet på, enn å bringe sykepleierstreiken til en rask slutt, skriver hun.

Forrige uke sa Sumak i et TV-intervju at han gjerne skulle ha gitt sykepleierne et skikkelig lønnsløft, men at regjeringen står overfor tøffe prioriteringer.

Søndag kveld ser det ikke ut til at bønnen er blitt hørt. Det nasjonale helsevesenet NHS advarer mot ekstremt lang ventetid og varsler om streiker en lang rekke dager denne måneden.

[ Ser sammenheng mellom luftforurensning og psykiske lidelser ]