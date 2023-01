Tyskland sender Leopard 2-stridsvogner til Ukraina

Ifølge Steffen Hebestreit er målet å opprette to bataljoner med Leopard 2-stridsvogner i Ukraina.

– Denne avgjørelsen følger vår velkjente linje for etter beste evne å støtte Ukraina. Vi koordinerer dette tett internasjonalt, heter det i en kunngjøring fra statsminister Olaf Scholz.

Tyskland vil i første omgang sende 14 stridsvogner av denne typen og vil også bidra med logistikk og ammunisjon. Opplæring av ukrainsk personell vil om kort tid begynne i Tyskland.

Trengs 300

Ukrainas generalstab har anslått at det trengs minst 300 stridsvogner for å gjennomføre en vellykket motoffensiv mot de russiske styrkene som nå kontrollerer 18 prosent av Ukraina.

Tyskland har lenge sagt nei til å sende Leopard-stridsvogner til Ukraina, og har gjort det klart at USA måtte ta det første steget ved å sende Abrams M1-stridsvogner.

Pentagon-skepsis

Pentagon har vært lite villige til dette og har vist til at Abrams-stridsvognene er kostbare, avanserte og forutsetter mye opplæring og et betydelig støtteapparat.

Flere amerikanske medier, blant dem The Wall Street Journal, meldte imidlertid tirsdag at president Joe Biden etter intense forhandlinger med Tyskland skal være på gli i spørsmålet, og at det ligger an til at USA vil sende rundt 30 stridsvogner av denne typen til Ukraina.

Dette er ikke offisielt bekreftet, men en kunngjøring skal være nær forestående.

