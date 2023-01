Perus president ber om «våpenhvile» etter blodige protester

56 mennesker er ifølge landets ombudsmann for menneskerettigheter drept av sikkerhetsstyrker som har slått hardt ned på protestene mot Boluarte.

Boluarte var inntil nylig visepresident, men tok over som president da forgjengeren Pedro Castillo ble avsatt i en riksrettsavstemning.

Til tross for at de to tilhører samme parti, har rasende tilhengere av Castillo siden krevd nyvalg.

Boluarte har lovet nyvalg neste år, to år før tiden, og oppfordret tirsdag til «dialog, fred og enhet».

