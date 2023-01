Peru stenger Machu Picchu som følge av protester og uroligheter

– Ordren om å stenge Inka-toglinjen og Machu Picchu-citadellet kommer som følge av den sosiale situasjonen og for å sikre sikkerheten til de besøkende, heter det i en uttalelse fra Perus kulturdepartement lørdag.

Allerede før beslutningen om å stenge selve inkabyen kom, hadde toglinjen som frakter besøkende opp til Machu Picchu, bitt stengt.

Minst 400 mennesker, deriblant 300 turister, er strandet i Aguas Calientes, landsbyen der turene opp til fjellet starter. De bønnfaller om å bli evakuert.

– Vi aner ikke om det kommer et tog og plukker oss opp. Alle turistene her står i kø for å registrere seg, sier den chilenske turisten Alem Lopez til nyhetsbyrået AFP.

Fraråder reiser til Peru

Lørdag endret Utenriksdepartement reiserådet for Peru. Departementet «fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til områdene Cusco, Puno, Arequipa og Apurimac» heter det. Norske borgere som planlegger å reise til Peru, oppfordres til å registrere seg i appen Reiseklar eller på nettsiden reiseregistrering.no.

Minst 46 mennesker har mistet livet og flere titalls er skadd i de omfattende protestene som har preget Peru de siste ukene.

Demonstrantene krever at president Dina Boluarte går av og at forgjengeren Pedro Castillo gjeninnsettes. Boluarte sier imidlertid at hun ikke har noen planer om å gå av.

Kalles forræder

Boluarte var visepresident inntil nylig, men tok over som president etter at Castillo ble avsatt i en riksrettsavstemning i desember. Den ble holdt umiddelbart etter at han samme dag forsøkte å ta makten alene og oppløse nasjonalforsamlingen.

Boluarte tilhører samme parti på venstresiden som Castillo og var visepresident da han hadde makten. Castillos tilhengere har likevel avvist henne, og flere kaller henne en forræder selv om hun har lovt å holde nyvalg i 2024, to år før tiden.

