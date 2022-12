TikTok-trend tar av: Deler bilder av graviditetsneser

Emneknaggen #PregnancyNose har mer enn 16 millioner views på sosiale medier-plattformen TikTok, der kvinner har begynt å dele erfaringene sine med røde, hovne neser under graviditeten, skriver nyhetsformidleren NBCNews.

Videoene kvinnene deler, viser en juxtapose med før- og etterbilder av den gravides nese, og mange forteller hvor overrasket de er over hvor store forandringer nesen deres går gjennom.

– Jeg har aldri tenkt at jeg har stor nese, men når jeg ser bilder av meg selv nå, tenker jeg «hvem er det», forteller en bruker.

En annen bruker sier «Snakk om graviditetsnese … Jeg forvandlet meg til en helt ny person», i sin video.

Allerede tilbake i 2007 ble fenomenet, som også kalles fødenese, på ulike kvinneforum her i Norge.

Ikke uvanlig

Fra tidligere har mange ulike og overraskende aspekter ved kvinners graviditet fått oppmerksomhet på plattformen, og gravid-nesen er den nyeste. Men Dr. Shannon M. Clark, professor i kvinnehelse ved The University of Texas medisinske avdeling ved Galveston, som selv har en TikTok-konto med om lag en halv million følgere, sier at symptomet faktisk ikke er uvanlig.

– Hevelsen skyldes en økning i hormoner under graviditeten, noe som forårsaker basal utvidelse, forklarer hun.

– Samtidig øker blodstrømmingen under den voksende graviditeten. Alle deler av kroppen som har en slimhinne, som nesen, kan også få en økning i blodstrømmen.

En klype salt

Clark sier at mens graviditetsnese er en vanlig, ufarlig forandring, bør en kontakte legen sin hvis man er over 20 uker på vei, og merker at ansiktet og hendene begynner å hovne opp i tillegg til at man får symptomer som tåkesyn og hodepine.

– Dette er alle tegn på svangerskapsforgiftning, som er en komplisert tilstand som må overvåkes og diagnostiseres riktig.

Legen mener at selv om det ikke alltid er negativt å dele tilstander som graviditetsnese på sosiale medier, bør alle som leter etter graviditetsråd til å ta det de ser på sosiale medier med en viss skepsis.

– Jeg ser det finnes feilinformasjon om graviditet på plattformer som TikTok, noe som kan skremme de som er gravide for første gang. Likevel kan sosiale medier kan være veldig nyttige når de tas med en klype salt, sier hun.

Kan gi tett nese

På helsetjenesten Helsebiblioteket.no opplyses det at tilstanden kan gi tett nese og mulig neseblod, og at dette er helt vanlig.

Tett nese hos gravide uten andre forkjølelsessymptomer skyldes vanligvis at gravide har et høyere nivåer av kjønnshormoner enn ikke-gravide. Disse hormonene bidrar til at slimhinnene fylles med mer blod og hovner opp. Enkelte gravide vil derfor være mer tett i nesen i svangerskapet enn ellers, særlig i andre og tredje trimester, skriver de, og understreker at selv om dette kan oppleves som ubehagelig, er det helt ufarlig, og at symptomene vil gå tilbake igjen etter svangerskapet.

