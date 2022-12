Iran har dømt fem til døden i kjølvannet av protestene

Dødsdommene ble tirsdag kunngjort av en talsmann for det iranske rettsvesenet. Her ble det også opplyst at ytterligere elleve personer er idømt lange fengselsstraffer for drapet på Ruhollah Ajamian.

Blant de dømte skal det være flere mindreårige. Dommene kan ankes.

I alt 15 personer ble tiltalt for «korrupsjon på jorda» etter at Ajamian ble drept i byen Karaj vest for Teheran 3. november. Det skjedde i forbindelse med at det ble avholdt et sørgearrangement for en kvinne som ble drept under en demonstrasjon 40 dager tidligere.

Ifølge iransk påtalemyndighet ble Ajamian kledd naken og drept av personer som deltok på arrangementet.

Hundrevis av mennesker er blitt drept under protestbølgen i Iran, som har vart siden den unge kvinnen Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i midten av september.

