EUs innenriksministre møtes etter Ocean Viking-bråk

Bakgrunnen er striden mellom Frankrike og Italia om hvem som hadde ansvaret for å ta hånd om migranter som ble plukket opp av det norskflaggede redningsfartøyet Ocean Viking.

Italia nektet skipet å legge til kai, til tross for at det hadde plukket opp en rekke migranter utenfor landets kyst. Det endte med at skipet la til kai i Frankrike. Flere av de reddede migrantene skal tas inn av Norge.

Et stigende antall ankomster over Middelhavet har ført til økt spenning mellom EU-landene. I 2022 har over 94.000 migranter ankommet Italia over Middelhavet, mot 67.000 i 2021, viser tall fra FNs migrasjonsorganisasjon (IOM).

Norge er også til stede med en representant på møtet. Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet reiser til Brussel.

