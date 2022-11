NBC: Sarah Palin tapte for demokrat i kongressvalg i Alaska

Peltola ble først innvalgt i et spesialvalg i november for å fylle plassen til republikaneren Don Young, som døde i vår.

Det har tatt lang tid å utrope vinnere i valgene i Alaska på grunn av delstatens valgsystem, der velgerne rangerer alle kandidatene etter hvem de foretrekker, skriver kanalen.

Peltola, som tilhører urfolksgruppen yupik, er både den første fra Alaskas urfolk til å sitte i Representantenes hus og den første kvinnen til å fylle plassen.

Palin, som også har vært Alaskas guvernør, fikk støtten til USAs tidligere president Donald Trump i valgkampen.

Murkowski gjenvalgt til Senatet

I Alaska er også republikanske Lisa Murkowski gjenvalgt til Senatet. Hun slo partifellen Kelly Tshibaka, som fikk støtte fra ekspresident Donald Trump.

Murkowski er den eneste av de sju republikanske senatorene som stemte for å dømme Trump i riksrettssaken mot ham etter Kongress-opprøret, som stilte til gjenvalg.

I tillegg til at hun stemte for riksrett, gjorde Murkowski det også klart etter kongresstormingen at hun mente Trump måtte gå.

Fikk partikritikk

Lokale partitopper vedtok kritikk av Murkowski i fjor, blant annet for hvordan hun stemte i riksrettssaken. I valgkampen har hun trukket fram sin vilje til å jobbe på tvers av partiskillelinjene i det svært polariserte Senatet. Murkowski regnes som en moderat republikaner og har sittet i Senatet siden 2002.

[ Jack Smith skal etterforske Trump - hva betyr det? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Hver time dreper familien fem jenter: – Alarmerende høye tall ]