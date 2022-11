Telenor anklages for å ha brutt den svenske sikkerhetsloven

I en 20 sider lang rapport, som for det meste er sladdet, konkluderer PTS med at Telenor ikke har levd opp til kravene i loven som skal beskytte Sveriges nasjonale sikkerhet, skriver avisen.

Telenor, som er en av de største mobiloperatørene i Sverige, anklages for å ha brutt den svenske sikkerhetsloven.

– Det handler om brudd som gjelder sikkerhetskontroller. Eksakt hvordan og på hvilken måte, vil jeg ikke gå inn på, sier direktør Henrik Christiansson i PTS til avisen.

I et brev til Telenor, datert 4. oktober, skriver Christiansson at Telenor har tilsidesatt kravene i loven, og peker på spesifikke paragrafer der det kreves at en person som skal delta i sikkerhetsømfintlig virksomhet, må sikkerhetssjekkes.

PTS vurderer nå om den norske telegiganten skal ilegges et straffegebyr. Hvor stort dette gebyret kan bli, er ikke kjent, men regelverket gir PTS anledning til å kreve opp mot 50 millioner svenske kroner av private selskaper som ikke følger sikkerhetslovverket.

– Det stemmer ikke at Telenor har brudd som setter Sveriges sikkerhet i fare. Det som er riktig, er at vi er i dialog med PTS. Det handler ikke på kvaliteten på vårt sikkerhetsarbeid, men en formaliafeil som vi allerede har korrigert, skriver Telenor i et skriftlig svar til avisen.

– Kritisk personell hadde gått gjennom nødvendige kontroller, men ikke fullt ut i henhold til alle de steg som kreves av lovverket. Nå er det rettet opp, skriver selskapet videre.

