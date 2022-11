Kaosagenten Elon Musk setter Twitter i spill: – Det er spennende, men også grusomt

– Ting har gått fra ille til verre.

Det sier Martin Gundersen, teknologijournalist hos NRK Beta, til Dagsavisen. Gundersen har fulgt Twitter tett, og vi ringte han for en aldri så liten oppsummering, etter de siste dagenes fullstendig kaotiske nyhetsstrøm fra et av verdens største sosiale medier.

For å ta historien kort og enkelt: Verdens rikeste mann, Elon Musk bestemte seg i april for at han hadde lyst til å kjøpe Twitter. Han kom med et bud på 44 milliarder dollar. Det ble godkjent av Twitters eiere, men så prøvde Musk å ro seg ut av avtalen igjen. Twitter truet med å gå til retten, og dermed valgte Musk likevel å kjøpe selskapet, 27. oktober.

Siden har det meste på Twitter handlet om Elon Musk, kjøpet og framtida til selskapet. Han har sparket veldig mange ansatte, og innført en masse små og store endringer på rekordtid.

Dermed er situasjonen nå … smått kaotisk.

Vurderer Twitter-pause

– Han har sparka halvparten av de ansatte. Men journalister som følger Twitter tett sier at selskapet også har kontaktet en del av de ansatte de har sagt opp, for de har innsett at han trenger dem likevel, sier Martin Gundersen.

Han forteller at Musk i de siste ukene har vært veldig aktiv på Twitter, og blant annet delt innhold som har kommet fra ytre høyre-miljøer. Han har også gått ut og sagt han ville stemt republikansk, og kommet med mange påstander som ikke akkurat bidrar til stabilitet. Det har igjen ført til rapporter om at store annonsører tar pause eller vurderer å pause pengebruken på Twitter.

– Det man kunne sett for seg var at Musk hadde tatt over Twitter, stabilisert selskapet og laget en ny kurs. I stedet har han bare kastet alle brikker opp i lufta og latt det bli kaos. Det er jo veldig lite gunstig for selskapet, sier han.

– Hvor mange mennesker er det som har mista jobben?

– Det var 7500 ansatte i Twitter. Så var det vel halvparten som ble sparka. Men Twitter er jo lillebroren i Silicon Valley. De har alltid hatt mye færre brukere enn Facebook, Instagram og Snapchat. Likevel er det der journalistene og ekspertene er. Så de har hatt en mye større plass i offentligheten enn antall brukere skulle tilsi.

Også selve oppsigelsene skal ha foregått på svært spesielt vis. De ansatte skal ha fått beskjed om at de ville få en e-post, enten på jobb-e-posten eller på sin private e-post. Hvis mailen kom på jobbkontoen, hadde du jobb også dagen etter.

– Det er utrolig kaldt, sier Gundersen.

To independent-minded voters:



Mange mister jobben

Twitter er ikke det eneste selskapet som sparker ansatte for tida. Mange av de største IT-selskapene har varslet nedskjæringer på både 5, 7 og 10 prosent av de ansatte.

– Sånn markedet er nå, er det vanskelig å finne ny jobb for mange, sier Gundersen.

– Kanskje Norge burde steppe opp nå? Vi mangler masse it-utviklere, gjør vi ikke?

– Vi har sett den samme tendensen i oppstartsbransjen i Norge. Fra at «alt er mulig» ser vi nå at flere ser på eller varsler oppsigelser. Sist var vel Oda. Så hvis man har et nøkternt blikk på det, vil dette kunne være positivt for det offentlige Norge, som trenger utviklere selv.

– Når flere vil søke stabilitet blir det lettere å ansette, for bedrifter og sektorer som har en sunn og god økonomi. Vi sier deg ikke opp i morra, liksom.

– Mener du det er en sammenheng her? Mellom Twitter i USA og norsk offentlig sektor?

– Litt. Oppstartsbransjen har lovet gull og grønne skoger, høy lønn og mulig enorme utbetalinger om noen år. Det har vært attraktivt for utviklere. Men når det blir vanskeligere å hente penger, så forsvinner kanskje litt av konkurransen. Det er ikke like attraktivt i den andre enden.

Truer med å stikke

Det er også mye snakk om at mange nå forlater Twitter. Mastodon, et sosialt nettverk basert på åpen kildekode, er mye i vinden om dagen. Tjenesten ligner på mange måter på Twitter, men fungerer litt annerledes. Én av forskjellene er at Mastodon er desentralisert. Hver bruker må velge hvilken server hen knytter seg til, og tjenesten kan dermed ikke styres fullstendig fra en direktør på toppen.

Ifølge Mastodon-sjef Eugen Rochko har tjenesten nå over en million brukere, hvorav omtrent halvparten har kommet til siden Musk tok over Twitter.

– Mastodon er et barn av det åpne internettet, hvor alt er litt mer komplisert. Det er lett å si at dette er kult, men etter noen uker og måneder ser man om folk faktisk flytter seg. Det er alltid en terskel å få nye brukere til å vende seg til noe nytt sier Gundersen.

– Er ikke å slette Twitter en sånn ting man truer med, men ikke gjør?

– Det er mulig at Mastodon aldri tar helt av. Men det er og mulig at det svekker nøkkelmiljøer i Twitter så mye at futten faller litt ut.

Kaosagenten Musk

Enn så lenge ser det ikke ille ut for bruken av Twitter i hvert fall. Natt til tirsdag tvitret Musk at Twitter-bruken nå er på sitt høyeste noensinne.

– Er dette på grunn av Musk selv?

– Jeg vet ikke. Det er mulig at det er litt som Trump-effekten. Alle snakker om Twitter, fordi Musk er en kaosagent, like mye som Trump. Alt kan skje. Det er jo en krise for selskapet, men samtidig veldig moro å følge med på. Jeg tror definitivt det er en faktor.

– Det blir lønnsomt for Musk å gå enda mer bananas, da?

– Nei. Annonsørene ønsker stabilitet og trygge rammer. At pengene de legger i plattformen blir godt brukt, og at innholdet deres ikke havner ved siden av nazisme. Så usikkerheten hjelper ikke.

Martin Gundersen er teknologijournalist i NRK Beta. (Marius Arnesen, NRK)

Galgenhumor

– Men det er ganske … gøy å følge med på, dette?

– Ja, det er veldig spennende å følge med på, men mange gjør det med en anstrengt mine. De gnisser tennene mens de leser. Det er spennende, men også grusomt. Det blir som da Donald Trump tok over presidentskapet i USA: Nå kan utrolig mye skje. De grunnleggende tingene er i spill.

– For noen er dette harmløs moro, men for andre er det skummelt. Jeg tenker på minoritetsgrupper, skeive, utsatte politikere på demokratisk side som allerede opplever mye hatprat og trakassering. Twitter har historisk vært bedre enn de fleste på å ha gode retningslinjer for skeive. Det er mange grupper som nå har bekymringer for om de bør bli på plattformen. Det gjenstår å se.

– Og så utløser det en slags vitsekrig?

– Twitter har alltid vært sarkastisk, med sleivete tone. Så det er veldig typisk for Twitter om det går under, men at galgenhumor er det siste du hører. Så er spørsmålet hvor mye det hjelper å le mens skipet går ned.

