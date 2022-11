Demokratenes tap trolig mindre enn fryktet

Av Nils Myklebost/NTB

Da opptellingen var godt i gang og nærmest ferdig i en rekke stater i 6-tiden norsk tid, hadde Demokratene holdt på en rekke senatorer og representanter i Kongressen som de var redd for å miste.

På forhånd spådde mange eksperter at Demokratene ville tape flertallet i Representantenes hus med stor margin, og at det kunne holde hardt å beholde flertallet i Senatet, og Demokratene selv fryktet at de kunne tape så mange som 20 mandater i Representantenes hus.

At Abigail Spanberger klarte å beholde sitt mandat som kongressrepresentant var et klart tegn på at det ikke gikk fullt så galt som fryktet. Hun var en av de mer utsatte demokratene som Republikanerne pøste inn penger for å beseire.

Men selv om de ikke gjør det så dårlig som de fryktet, kan de fortsatt tape flertallet i begge kamre, om så bare med et eller to mandater i stedet for mange flere.

Færre erobringer enn ventet

Status i 7-tiden var at Republikanerne har plukket opp sju mandater i Representantenes hus, mens Demokratene har tatt to. Det er akkurat fem Demokratene kan tape uten å miste flertallet. Det gjenstår imidlertid å telle ferdig i mange distrikter.

Blant de nye republikanerne er tre fra Florida, der Republikanerne har gjennomført en nyopptegning av valgkretsene som sterkt favoriserer deres eget parti.

I Senatet der Demokratene ikke har råd til å tape ett eneste mandat, viste de foreløpige resultatene at flere senatorer som Demokratene fryktet å miste, har berget mandatene sine, og at de har fått ett nytt med John Fetterman i Pennsylvania.

De som berget mandatet, er blant annet Maggie Hassan i New Hampshire, Michael Bennet i Colorado og Patty Murray i Washington. Tidlige tall viser også at Mark Kelly leder i Arizona.

Men flere de hadde et lite håp om å ta, glapp, blant annet i Ohio der republikanske J.D. Vance vant klart.

Georgia og Nevada på vippen

I Georgia ligger både demokraten Raphael Warnock og republikaneren Herschel Walker på 48–49 prosent når over 90 prosent av stemmene er opptalt. Hvis ingen av dem får over 50 prosent, går valget til en annen omgang i desember.

I Pennsylvania, der Demokratene hadde sin eneste reelle mulighet til å vinne et nytt mandat, slo demokraten John Fetterman sin republikanske motstander Mehmet Oz, ifølge Fox News og NBC.

Valgkampen har ikke vært pen, og både nåværende og tidligere presidenter har vært involvert. De siste dagene før valget har Donald Trump vært taler på Oz’ valgmøter, mens Joe Biden og Barack Obama har drevet valgkamp for Fetterman. Kampen har også gått i sosiale medier, med skarpe spydigheter fra begge parter.

Fettermans helse er også blitt et tema, etter at han fikk slag i mai.

Dermed blir det to stater som avgjør senatsvalget: nemlig Georgia og Nevada. Republikanerne må vinne begge for å få flertall, mens Demokratene beholder flertallet om de berger en av dem. Hvis det blir stående på Georgia, kan det drøye til desember før resultatet er klart.

Status quo i guvernørvalgene

Når det gjelder guvernørvalg, er status klokka 6 norsk tid at Demokratene ikke har mistet noen av guvernørene de kunne frykte å miste, mens de har vunnet to nye – i Maryland og Massachusetts.

De har allerede berget flere som Republikanerne satte mye penger inn på å beseire, blant dem Kathy Hochul i New York og Josh Shapiro i Pennsylvania, som begge vant over Donald Trump-støttede kandidater som benekter at valget i 2020 gikk riktig for seg.

Men selv om de leder i opptellingen, er det fortsatt for tidlig å si om Gretchen Whitmer i Michigan, Tina Kotek i Oregon, Katie Hobbs i Arizona, Tony Evers i Wisconsin og Laura Kelly i Kansas klarer å berge stillingene sine.

Republikanerne har imidlertid sikret seg flere ventede, solide guvernørseire, med Brian Kemp i Georgia, Greg Abbott i Texas og Ron DeSantis i Florida.

Med sin overveldende seier med bortimot 20 prosentpoeng i Florida, har DeSantis trolig styrket sin stilling som mulig presidentkandidat i konkurranse med Trump.

