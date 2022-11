Biden-rådgivere: Valgresultatet påvirker ikke om han stiller i 2024 eller ikke

Det skriver CNN.

Meningsmålinger antyder at Demokratene vil tape kontroll over Kongressen. Bidens topprådgivere erkjenner ifølge CNN at Washington ikke vil være det samme etter valget, og at det vil påvirke hvordan presidenten opererer.

Men valgresultatet vil ikke påvirke Biden i spørsmålet om hvorvidt han skal stille til valg igjen i 2024, understreker de. Ifølge CNN skal Biden ha viktige møter med familiemedlemmer og rådgivere om dette spørsmålet de kommende ukene.

– Fantastisk

Joe Biden har vært en fantastisk president, sier demokratenes kongressleder Nancy Pelosi.

I et intervju med PBS News Hour ble hun presset på spørsmålet om hvorvidt Biden har skadet kandidater fra Demokratenes mulighet til å vinne verv i mellomvalget.

– Han har vært en fantastisk president, sa Pelosi.

Hun ville ikke svare på spørsmål om hennes framtid i Kongressen, etter at hun tidligere har antydet at angrepet på ektemannen hennes, Paul Pelosi, kan påvirke henne til å gå av. Hun sier at ektemannen blir gradvis bedre etter det voldelige angrepet, som skjedde i deres hjem.

Samtidig sier hun at hun er bekymret for USAs framtid, og viser til angrepet og retorikken fra Republikanerne i valgkampen.

