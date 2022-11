Kommersant: USA og Russland vurderer nye atomsamtaler

Avisa, som viser til fire kilder med kjennskap til samtalene, opplyser at forhandlingene kan bli gjenopptatt i løpet av noen uker, trolig ett eller annet sted i Midtøsten. Dette fordi Kreml ikke lenger anser Sveits for å være tilstrekkelig nøytrale ettersom landet har sluttet opp om sanksjonene mot Russland.

USA frøs atomsamtalene med Russland da landet invaderte Ukraina 24. januar, og i august varslet ledelsen i Moskva at de inntil videre vil nekte amerikanske våpeninspektører adgang til russiske atomanlegg.

Deler av Ny Start-avtalen om atomnedrustning fra 2010 ble dermed satt til side, men ifølge Kommersant diskuteres det nå muligheten for å gjenåpne for inspeksjoner.

Ny Start-avtalen fastsetter blant annet at de to landene maksimalt kan ha 1.550 kjernefysiske stridshoder i sine arsenal, og den begrenser hvor mange interkontinentale raketter og utskytningsplattformer de kan ha.

Kommersants opplysninger om mulig nye atomsamtaler er ikke bekreftet fra amerikansk side.

Den russiske avisa eies av oligarken Alisher Usmanov, som står president Vladimir Putin nær og som derfor er satt på USAs og EUs sanksjonsliste som følge av krigen i Ukraina.

Russiske ledere har de siste dagene trappet ned retorikken rundt mulig bruk av atomvåpen i Ukraina, konstaterte Institute for the Study of War (ISW) for få dager siden.

Den amerikanske tankesmia, som delvis finansieres av amerikansk våpenindustri, viste til en kunngjøring fra det russiske utenriksdepartementet og flere uttalelser fra russiske ledere.

President Joe Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan har ifølge The Wall Street Journal også hatt konfidensielle samtaler om atomvåpen med sin russiske motpart, Putins utenrikspolitiske rådgiver Juri Usjakov, de siste ukene.

USA har samtidig oppfordret Ukraina til å vise en mer åpen holdning til mulige fredssamtaler med Russland, sier kilder i Det hvite hus til Washington Post.

