Politiet mener filippinsk fengselssjef beordret drap på journalist

Percival Mabasa, som gikk under navnet «Percy Lapid» i radioprogrammet sitt, ble skutt og drept i en forstad i Manila 3. oktober. 63-åringen var en frittalende kritiker av tidligere president Rodrigo Duterte.

Mandag oversendte politiet rettsdokumenter hvor de anklaget direktøren for Filippinenes kriminalomsorg, Gerald Bantag, og hans nestleder, Ricardo Zulueta, for å ha beordret drapet på Mabasa. Bantag er for tiden suspendert fra jobben. En eventuell siktelse i saken er ventet innen kort tid.

– Bantag vil sannsynligvis være den høyeste tjenestemannen som noen gang er siktet for en sak av denne alvorlighetsgraden i landet, sa justissekretær Crispin Remulla mandag.

I midten av oktober overga den mistenkte drapsmannen seg til politiet.

