Netanyahu: Vi nærmer oss en stor seier

Valgarbeiderne jobbet gjennom natta, og hadde like før klokka 7 onsdag morgen talt opp 44 prosent av stemmene. Stadig er utfallet uklart.

– Vi nærmer oss en stor seier, sa Netanyahu (73) til støttespillere i Jerusalem.

– Vi vet ikke hva de endelige resultatene blir ennå, men om de er som valgdagsmålingene, vil jeg danne regjering, la han til.

Valgdagsmålingene fra tre TV-kanaler tydet på at Netanyahu og hans blokk, som samler religiøse og ytterliggående høyrepolitikere, kan få flertall. Det stemmer også overens med meningsmålingene i forkant av valget.

Samtidig sa Netanyahus hovedmotstander, fungerende statsminister Yair Lapid, til sine støttespillere at «ingenting er avgjort», og at hans sentrumsparti Yesh Atid vil «vente tålmodig på de endelige resultatene».

Marginene er små, og flertallet kan ryke ettersom stemmene blir talt opp.

Knapt forsprang

Prognosene viste natt til onsdag at Netanyahus Likud lå an til å få flest stemmer og mellom 30 og 32 seter i Knesset.

Sammen med Det religiøse sionistpartiet (RZP), som ledes av den ytterliggående høyrenasjonalisten Itamar Ben-Gvir, og to ultraortodokse jødiske partier blir det mellom 61 og 62 av Knessets 120 mandater, viser prognosene.

Flertallet kan ryke

Israelske medier melder at det lille israelskarabiske partiet Balad kunne komme over sperregrensen og få fire mandater. I så fall vil Netanyahus flertall ryke.

Netanyahu er tiltalt for korrupsjon, og det er først og fremst motstanden mot ham som i sin tid samlet en rekke partier til et regjeringssamarbeid. Men den brede koalisjonen, som for første gang også omfattet et arabisk parti, raknet i juni.

Fungerende statsminister Yair Lapid, som har styrt siden dette, har advart mot at makten skal havne i hendene på nasjonalister og religiøse partier. Hans parti ligger ifølge prognosene an til å få mellom 22 og 24 seter.

Hans blokk får kun 54–55 seter totalt, dersom målingene slår til.

Stor valgdeltakelse

Israelerne har vært kalt til stemmeurnene fem ganger på under fem år. Ustabiliteten har tæret på tilliten til demokratiet, de demokratiske institusjonene og politiske ledere, og det var på forhånd frykt for lavt frammøte.

Valgdeltakelsen endte likevel på 71,3 prosent, det høyeste siden 2015.

