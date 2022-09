Beryktet høyreekstremist kan hjelpe Netanyahu til makten igjen

Ben-Gvir er en kontroversiell skikkelse i israelsk politikk, og han er siktet for ordensforstyrrelse, ulovlige demonstrasjoner og voldsbruk over 50 ganger de siste årene.

Ben Gvir omtaler ofte palestinere og andre arabere som terrorister, også de som sitter som representanter i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset.

46-åringen hyller åpent massedrapsmannen Baruch Goldstein som i 1994 drepte 29 muslimer i bønn i Ibrahimi-moskeen i Hebron.

Han har også tatt til orde for å fordrive palestinerne fra de okkuperte områdene, og for å nekte kristne, som han omtaler som «blodtørstige vampyrer», å feire jul i Israel.

Netanyahu-samarbeid

Som ung ga han uttrykk for så ekstreme holdninger at han ble nektet å tjenestegjøre i den israelske hæren, men nå gjør både han og partiet Jødisk makt det godt på meningsmålingene.

Israels tidligere statsminister Benjamin Netanyahu har gitt Ben-Gvir sin velsignelse, vel vitende om at det kan sikre ham selv ny regjeringsmakt etter valget i november.

– Jeg har det siste året hatt et oppdrag, og det er å redde Israel. Millioner av innbyggere venter på en ekte høyreregjering. Tiden er nå inne, sa Ben-Gvir nylig til journalister.

Kahane-disippel

Ben-Gvir var i flere år en ivrig disippel av Meir Kahane, den høyreekstreme rabbineren som ble dømt for terrorisme i Israel og som fikk partiet sitt forbudt. Senere havnet partiet Kach også på USAs terrorliste.

I 1995 ble Ben Gvir landskjent da han gitt til angrep på bilen til daværende statsminister Yitzhak Rabin.

– Vi greide å ta oss fram til bilen hans, og vi skal få tak i ham også, sa han den gang, få uker før Rabin ble drept av en jødisk ekstremist som mislikte at statsministeren førte fredssamtaler med palestinerne.

Kahane ble drept i et attentat i USA i 1990, men den voldelige ideologien hans lever videre i Israel. En av dem som mer enn noen har bidratt til å holde den i live, er Itamar Ben-Gvir.

Goldstein-bilde

Som advokat var Ben-Gvir i mange år en ivrig forsvarer av radikale bosettere på den okkuperte Vestbredden, og han bor selv i en bosetning utenfor Hebron.

Først i 2021 kastet han seg for alvor inn i politikken, og i den anledning valgte han å ta ned bildet av massedrapsmannen Goldstein, som inntil da hadde prydet stueveggen hans.

Han har også gitt sine tilhengere pålegg om å slutte å rope «Død over arabere» på politiske møter, men i stedet rope «død over terrorister».

– Han er en populistisk demagog. Han spiller på følelser som hat og frykt for arabere, sier Shuki Friedman. Han er ekspert på israelsk høyreekstremisme og tilknyttet Jewish People Policy Institute.

– Han er flink i intervjuer og foran kamera, og han har fått rikelig med TV-tid, noe som har gitt ham legitimitet, sier han.

Provokatør

Ben-Gvir leder både titt og ofte an under provoserende demonstrasjoner i palestinske nabolag i okkuperte Øst-Jerusalem, dukker opp når bosettere har forsøkt å overta palestinske hjem og har oppfordret politiet til å skyte med skarp ammunisjon mot palestinske demonstranter.

Som et resultat av dette har han klatret jevnt på meningsmålingene og ligger nå an til å bli en sentral støttespiller for korrupsjonstiltalte Netanyahu, som i spissen for høyrepartiet Likud håper å gjenerobre statsministerposten.

– Jada, Ben-Gvir er svært militant, og han er til tider litt provoserende, men han bryr seg også om Israel, sier Netanyahus Likud-kollega Miki Zohar.

Netanyahu inngikk nylig en samarbeidsavtale både med Ben-Gvir og en annen høyreekstrem politiker, Bezalel Smotrich, for å sikre at de to stilte på liste sammen. Det vil også sikre Smotrich en plass i Knesset.

Tiden er inne for samarbeid, understreket Netanyahu, som håper statsministerposten kan sette en stopper for rettsprosessen mot seg selv.

Farlig

Ifølge en måling ligger Ben-Gvirs allianse an til å bli fjerde størst i Knesset, og 46-åringen vil dermed trolig få en statsrådspost i en eventuell Netanyahu-regjering.

Ben-Gvir har gjort det helt klart hva han vil bruke den politiske makten til og vil blant annet kjempe for dødsstraff for «terrorister», straffrihet for israelske soldater som anklages for krigsforbrytelser, samt muligheten til å deportere alle som bidrar til å undergrave den israelske stat og landets sikkerhetsstyrker.

Han er ikke bare farlig for palestinere med israelsk statsborgerskap, som utgjør rundt 20 prosent av innbyggerne, han er også farlig for det israelske samfunnet, mener Thabet Abu Rass i Abraham Initiatives, en organisasjon som fremmer fredelig sameksistens mellom israelske jøder, palestinere og andre arabere.

Han viser blant annet til at Ben-Gvir omtaler arabiske Knesset-representanter som forrædere som bør utvises.

– Det er svært farlig for hele det israelske samfunnet, det kommer til å resultere i demokratiets sammenbrudd, advarer Abu Rass.

