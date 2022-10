Lulas seier i Brasil: – Viktig for kloden

– Jeg vil styre for 215 millioner brasilianere, og ikke bare for dem som stemte på meg. Det finnes ikke to Brasil. Vi er ett land, ett folk – en flott nasjon. Det er ikke i noens interesse å bo i et land som er splittet og konstant i en krigstilstand, sa Lula da Silva, kandidaten fra venstresiden, da det ble klart at han hadde vunnet presidentvalget i Brasil.

Enorm lettelse og glede hos tilhengere av Luiz Inacio Lula da Silva i Rio de Janeiro. (MAURO PIMENTEL/AFP)

Med 50,9 prosent av stemmene sikret han seg flest stemmer i andre runde av valget, som sto mellom han og sittende president Jair Bolsonaro fra den radikale høyresiden. 77 år gamle Lulas seier karakteriseres som et bemerkelsesverdig comeback for politikeren som var president mellom 2003 og 2011.

Gratulasjonene strømmet raskt inn fra verdens ledere til Lula mandag morgen. Jair Bolsonaro (67) hadde mandag ennå ikke kommentert resultatet. Det har hersket usikkerhet rundt hvordan han og hans tilhengere ville reagere på et tap, men fredag to dager før valget fikk han direkte spørsmål om hvorvidt han ville akseptere resultatet uansett hvem som vant. Da svarte han at «den som får flest stemmer, tar det. Det er demokratiet».

Lettelse og håp

Det er ingen liten jobb som står foran Lula, og som han har lovet å gjøre: Løfte millioner ut av fattigdom, forene et svært splittet land og ikke minst stanse avskogingen i Amazonas.

– Dette var et viktig valg for Brasil, men også for kloden, sier Anders Haug Larsen, avdelingsleder for politikk, kommunikasjon og marked i Regnskogfondet, til Dagsavisen. Han sier dette om Regnskogfondets umiddelbare reaksjon på at Lula har vunnet:

– Både lettelse og håp. Det har vært tre og et halvt år med virkelig motbakke under Bolsonaro, og det synes kanskje aller best på avskogingen av Amazonas, som har økt med 73 prosent mens han har styrt. Urfolk og aktivister har lidd under vanskelige arbeidsvilkår: vold, trusler og drap. Nå håper vi skuta har snudd, sier Larsen.

Dette bildet fra 2020 viser et avskoget område av regnskogen i Brasil. Avskogingen økte med 73 prosent under president Bolsonaro. (FLORIAN PLAUCHEUR/AFP)

Da Lula var president mellom 2003 og 2011 ble avskogingen redusert med 68 prosent, ifølge Regnskogfondet. Å stanse avskogingen er et av Lulas mål. Dersom Lula innfrir løftene han har gitt, kan avskogingen i Amazonas reduseres med 90 %, sier Regnskogfondet.

Under Bolsonaro har miljøinstitusjoner mistet både budsjettene og mandatene, slik at det i praksis er blitt fritt fram å foreta ulovlig avskoging fordi det ikke blir straffet, ifølge Larsen.

Jair Bolsonaro vil sitte som president fram til 1. januar, da Lula da Silva tar over. Regnskogfondet frykter nå økt skogkriminalitet og vold fordi kriminelle kan se denne perioden som potensielt siste mulighet til å ustraffet fortsette ulovlig virksomhet.

Norge tar opp igjen samarbeid

Larsen forteller at Regnskogfondets partnere i Brasil reagerer med enorm lettelse.

– De håper på en ny morgen for Brasil og ser nye muligheter for å oppnå målene om stans av avskoging. Men alle er klar over at dette blir vanskelig. Det er fortsatt en vanskelig politisk situasjon i Brasil, så det vil kreve mye for å lykkes for redusere avskogingen, sier Larsen.

I Kongressen er det partier som støtter Bolsonaro som har flertall.

– Det er potensielt et stort hinder for Lula, men samtidig har Brasil allerede det lovverket som skal til å for å redusere avskogingen – Bolsonaro fikk ikke til å endre lovverket. Hovedgrunnen til at avskogingen har økt er at det har vært fritt fram for dette. Nå er det viktig at man sørger for at det er nok penger til sikre at lovverket etterleves. Her er det avgjørende at det internasjonale samfunnet følger opp raskt, sier Larsen.

Norges regnskogsatsing i Brasil ble lagt på is i 2019 etter at Jair Bolsonaro ble president. Nå vil Norge gjenoppta samarbeidet etter Lulas valgseier, melder NTB.

I løpet av overgangsperioden før Lula tar over vil den norske regjeringen ta kontakt med Lulas overgangsteam for å gjenoppta regnskogsamarbeidet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Vi vil snakke med hans folk for å forberede det formelle og få på plass en styringsstruktur. Det står betydelige summer frosset på konto i Brasil i Amazonasfondet, som kan utbetales raskt, sier Barth Eide til NTB.

Barth Eide sier det samme som Larsen:

– Dette er en viktig dag. Det er bra for Brasil, men også for hele verden.

I november samles en rekke statsledere og regjeringssjefer på klimatoppmøtet COP27 i Egypt.

– Det er umulig å se for seg at man kan nå målene i Parisavtalen uten at man klarer å ta vare på regnskogen i Amazonas, sier Larsen i Regnskogfondet.

Store løfter

Lula er også omstridt. Han kunne ikke stille ved forrige presidentvalg i 2018 fordi han var i fengsel, dømt for korrupsjon (se fakta). Mange mener det er et bemerkelsesverdig comeback at han nå er tilbake. Bolsonaro har kalt ham en tyv.

Bolsonaro på sin side har vært en svært kontroversiell president. Han ble valgt for fire år siden med løfte om hard kamp mot korrupsjon og kriminalitet, men har vakt oppsikt med rasistiske, homofobe og kvinneundertrykkende uttalelser. Han har fått kallenavnet «Tropenes Trump». Bolsonaro har fått knallhard kritikk for håndteringen av koronapandemien, som da han kalte covid-19 «en liten influensa» mens dødstallene steg dramatisk i Brasil.

Jair Bolsonaro tapte andre runde mot Lula da Silva, men kommenterte ikke resultatet i timene etter valget. (Silvia Izquierdo/AP)

Et av Lulas viktigste løfter er å løfte millioner av brasilianere ut av fattigdom: Minst 100 millioner innbyggere lever i fattigdom. Men kritikere er skeptiske til hvordan han skal klare det, gitt at Brasil sliter økonomisk, særlig etter pandemien, og at han har kongressflertallet mot seg.

Lula har mål om likelønn mellom menn og kvinner, å øke minstelønnen, å fjerne ventelistene for operasjoner, skaffe alle småbarn barnehageplass, utrydde sult, bygge flere boliger folk har råd til, og skaffe strøm og vann til dem som ikke har det. Lula sier han vil øke skattene for de rike, men kritikerne mener det er umulig å nå alle løftene.

I talen etter seieren lovet han å kjempe mot diskriminering og for likhet.

– Det er den eneste måten vi vil være i stand til å bygge et land for alle på – et Brasil med likhet, og der vi prioriterer dem som trenger det mest, sa han.

Gratulasjonene har strømmet til fra en rekke ledere.

– Jeg ser fram til å jobbe sammen og fortsette samarbeidet mellom våre to land i månedene og årene som kommer, sier USAs president Joe Biden i en uttalelse.

Også Russlands president Vladimir Putin er blant gratulantene.

– Valgresultatet har bekreftet din imponerende politiske autoritet, sier Putin i en uttalelse fra Kreml mandag.

Luiz Inácio Lula da Silva

Født 27. oktober 1945 i en fattig familie i delstaten Pernambuco. Foreldrene var analfabeter.

Arbeidet i bilindustrien i São Paulo.

Ble kjent i hele Brasil som streikeleder under diktaturet i landet.

I 1980 grunnla han Arbeiderpartiet (PT), det første store sosialistpartiet i Brasils historie.

Valgt til president i 2002 etter fire mislykkede forsøk og satt i to fireårsperioder.

Gjennomførte store sosiale reformer som løftet millioner av brasilianere ut av fattigdom.

Ble i 2018 dømt til 13 års fengsel for korrupsjon og hvitvasking, men ble løslatt året etter. Høyesterett opphevet senere dommen, og Lula avviste anklagene.

Vant første valgomgang 2. oktober med 48,4 prosent av stemmene, mens sittende president Jair Bolsonaro fikk 43,2 prosent. De to gikk dermed videre til runde nummer to.

(NTB)

