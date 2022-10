Londons politisjef: Hundrevis av politibetjenter burde fått sparken

Rapporten har avdekket at en rekke påstander om seksuell mishandling, kvinnehat, rasisme og homofobi ikke har blitt håndtert på riktig måte av London-politiet.

Betjenter med flere forseelser har også blitt værende i sine stillinger. Så mange som 1.263 hadde to eller flere saker mot seg. En politibetjent hadde så mange som elleve varsler mot seg om overgrep, seksuell trakassering og bedrageri.

Blant de 1.809 som hadde mer enn én sak mot seg har bare 13 blitt avskjediget.

Slipper unna

– Vi har gjentatte ganger hørt fra betjenter og andre at de føler og tror, og har gitt oss konkrete eksempler på, at folk slipper unna med både uredelig oppførsel og kriminalitet, sier rapportforfatter Louise Casey.

Rapporten konkluderer med at det interne disiplinærsystemet i London-politiet er rasistisk og kvinnefiendtlig, og at påstander om seksuell trakassering eller diskriminering sjeldnere fører til at det blir opprettet sak enn andre påstander.

Det mangler også klare retningslinjer på hva som utgjør grov uredelighet, noe som vil si at gjentatte tilfeller av seksuelle overgrep mot kolleger ikke vil føre til at en betjent blir sparket, ifølge Casey.

Hun ble hentet inn for å se på prosedyrene og kulturen i London-politiet etter den mye omtalte Sarah Everard-saken. Everard ble drept av en politibetjent i 2021.

Burde fått sparken

Politisjef Mark Rowley sier funnene viser at hundrevis av medarbeiderne hans burde ha blitt sparket. Antallet betjenter og ansatte som får sparken ligger på mellom 30 og 50 hvert år i London-politiet.

– Denne rapporten sier tydelig at vi har vært altfor snille. Det må være hundrevis jeg må kvitte meg med. Noen av dem er uetiske og fortjener ikke å være politi, og noe av det de gjør er i mange tilfeller kriminelt, sier han i et skriftlig svar til Caseys rapport.

Rowley sier han er forferdet over funnene i rapporten.

– Jeg beklager til de vi har sviktet – både til folket og til de betjentene som er ærlige og dedikerte, sier han.

