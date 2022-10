Putin kaller bru-eksplosjon en terrorhandling

Saken oppdateres

I en uttalelse søndag kveld fordømmer Putin angrepet og kaller det en «terrorhandling rettet mot sivil russisk infrastruktur».

Putin kom med uttalelsen i et møte med Aleksandr Bastrykin, lederen for den russiske etterforskningskomiteen som gransker eksplosjonen. Samtidig hevdet Bastrykin at russiske og utenlandske borgere hjalp ukrainske spesialagenter med å utføre angrepet.

I en videokommentar på Kremls Telegram-kanal hevdet Putin at det var ingen tvil, skriver The Guardian. Han anklaget ukrainske spesialstyrker for å ha planlagt, utført og beordret eksplosjonen.

Søndagens uttalelse er første gang Putin kommenterer angrepet på Krim-brua. Tre mennesker ble drept og deler av brua ble ødelagt i den voldsomme eksplosjonen lørdag morgen. Brua er den eneste vei- og togforbindelsen mellom det russiske fastlandet og den okkuperte Krim-halvøya og er en viktig forsyningsrute for de russiske styrkene i Ukraina-krigen.

Brua kollapset delvis etter eksplosjonen lørdag. Tidligere søndag opplyste russiske myndigheter at dykkere var i gang med å undersøke skadene på brua. Russiske myndigheter opplyste samtidig at togtrafikken over brua var i gang igjen. Lørdag kveld var den igjen åpnet for begrenset biltrafikk.

Viste svakhet

Den norske oberstløytnanten Geir Hågen Karlsen mente lørdag at eksplosjonen på brua viste hvor svake russerne er.

– Dette viser hvor svake russerne er, når de ikke klarer å sikre det som er den viktigste forbindelsen til Krim og et stort prestisjeprosjekt for Putin, sa oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole til NTB.

Regjeringen i Ukraina har ikke tydelig sagt at de sto bak, men en ukrainsk regjeringsrådgiver, Mikhajlo Podoljak, skrev følgende på Twitter:

– Krim, bruen, begynnelsen. Alt ulovlig må ødelegges, alt som er stjålet, må returneres til Ukraina.

Russiske myndigheter har hevdet at årsaken til eksplosjonen var en bombe plassert i en lastebil. Flere eksperter sa lørdag at brua kan ha blitt rammet av en rakett.

Karlsen var ikke enig og sa at et missil ville laget et hull i bruen. Han har sett på bildene fra eksplosjonen og skadene sammen med en kollega som har kunnskap om sprenging av bruer. Ifølge Karlsen var det mest sannsynlig plassert sprengstoff under brulegemet. Han trakk fram at det er sprengt på flere steder.

Satelittbilde av Krim-brua fra Maxar Technologies, (Maxar Technologies /AP)

Hva nå?

Et spørsmål flere har stilt, er om Russland kan mene at en «rød linje» er passert og vil eskalere krigen. Karlsen sa lørdag at han ikke tror det er så mye Russland kan gjøre, skriver NTB.

– Russland har svart med det de har klart i sju måneder. Jeg tror ikke de klarer å gjøre så mye mer.

Karlsen hadde ikke tro på noe angrep i Europa og viste til at det ikke er i russisk interesse å risikere en større konflikt med Nato. Han trodde heller ikke at atomtrusselen har økt som følge av eksplosjonen.

– Jeg tror ikke noen starter atomkrig på grunn av en bru.

Mandag skal Putin lede et møte i det russiske sikkerhetsrådet. Ifølge Kreml skal de diskutere hvordan de skal svare på angrepet.

