Ukraina: Største gjennombrudd i sør siden krigen begynte

Ukrainske styrker har gjenerobret flere landsbyer langs Dnipro-elven, ifølge en talsmann i regionen som er installert av Russland. Byen Dudchany, som ligger om lag 30 kilometer sør for der fronten sto før, er gjenerobret av ukrainske styrker. Det er det største gjennombruddet i sør siden krigen begynte i februar, ifølge Sky News.

I øst har ukrainske styrker også utvidet offensiven og tatt tilbake territorier i områder som ble annektert av Russland fredag i forrige uke. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier den ukrainske hæren har tatt over flere byer i ulike områder, men uten å gå i detaljer.

Framrykkingen skjer etter at ukrainske styrker i helgen gjenerobret byen Lyman i Donetsk, noe som ble ansett som betydelig, fordi det kan åpne for en videre ukrainsk framrykning østover. Under russisk okkupasjon var Lyman et viktig sentrum for logistikk og transport. Lyman hadde vært under russisk kontroll siden mai. Gjenerobringen av Lyman skjedde dagen etter at Russlands president Vladimir Putin hadde annektert fire områder i Ukraina der det hadde blitt holdt folkeavstemninger i forrige uke i regi av russiske myndigheter; Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Russland har ikke lenger full kontroll over noen av de fire områdene som ble annektert fredag. Det er situasjonen etter at ukrainske styrker rykket fram mange kilometer i Kherson-provinsen i sør.

– Med stridsvognenheter som er overlegne i antall i retning Zolota Balka og Oleksandrivka, klarte fienden å trenge dypt gjennom vårt forsvar, sa det russiske forsvarsdepartementets talsmann Igor Konasjenkov om situasjonen i Kherson mandag. Han viste til to byer i Kherson.

