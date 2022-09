Hoper seg opp over grensen

Over en uke etter mobiliseringsvarselet fra Russlands president Vladimir Putin forrige onsdag, flykter fortsatt russere over grensene for å unngå å bli sendt i krigen i Ukraina.

I Kasakhstan, som har tatt imot rundt 100.000 den siste uka, er det mange russere som først kommer til byen Oral. Byen er full av unge russiske menn som vandrer omkring med mobiltelefonen i hånda og bager over skulderen, forteller innbyggeren Lukpan Akhmedyarov til The Washington Post.

Han lar en kvinne og hennes 19 år gamle sønn bo i leiligheten sin, siden alle hoteller og overnattingssteder er fulle. 200 russere sover i kinoen i byen hver natt, mens andre sover i moskeen, forteller han. Mange av dem som har ankommet sist, har brukt tre dager i bilkø ved grensen, mens det tok bare noen timer de første dagene etter at mobiliseringen ble kunngjort.

Finnene sier stopp

Finland besluttet torsdag at russere med turistvisum ikke lenger får passere grensen, skriver NTB. I praksis vil det medføre at grensen stenges for turister fra Russland. Finland frykter en ukontrollert strøm av russere som vil krysse grensen. Gassrøreksplosjonene i Østersjøen og «folkeavstemningene» i Ukraina har fremskyndet regjeringens beslutning, sa utenriksminister Pekka Haavisto på pressekonferansen torsdag. Innenriksminister Krista Mikkonen sa at det er grensevakten som skal gjennomføre vedtaket. Alle saker skal behandles individuelt, og det er uttrykkelig turisme som stoppes.

Ved Storskog i Finnmark ble det torsdag igjen meldt om trafikk over grenseovergangen fra Russland, ifølge NTB. Onsdag varslet politiet at trafikken hadde stoppet opp fra russisk side. Torsdag morgen hadde det kommet seks-sju russiske biler over grensen. Det har versert rykter i uavhengige russiske medier om at grensene vil bli stengt for menn i mobiliseringsalder, men det var torsdag ikke bekreftet at dette har skjedd.

[ Annekteres fredag: – Vil ikke endre mye på krigen ]

Forlot kone og lite barn

Per onsdag var det meldt at nesten 200.000 russere til sammen har flyktet til de tre nabolandene Georgia, Kasakhstan og Finland siden Putin erklærte delvis mobilisering i forrige uke: minst 53.000 russere til Georgia, minst 98.000 til Kasakhstan og 43.000 til Finland.

Disse unge mennene krysset grensen mellom Russland og Georgia med sykkel. (Shakh Aivazov/AP)

Men dette er bare de tre nevnte landene. Mange flykter også blant annet til Tyrkia, som ellers blant annet er en populær feriedestinasjon for russere. En 32 år gammel mann som ankom Istanbul tirsdag, sier til The Washington Post at han forlot sin kone og sitt ett år gamle barn.

– Selvfølgelig var det en veldig vanskelig beslutning, sier mannen, som er etnisk ukrainer men har bodd hele livet i Russland.

Han sier myndighetene kaller inn i hopetall. Mange naboer og venner er innkalt.

– Jeg hadde ikke noe valg. Jeg kan ikke gå i krigen og drepe folk i Ukraina. Og hvis jeg skulle blitt igjen, ville det ikke vært noen annen utvei, sier han.

Han og kona bestemte seg for at han måtte dra fra landet samme dag som Putin kom med mobiliseringsvarselet.

– På én dag sluttet jeg i jobben, tok pengene ut av banken, fulgte kona og babyen til foreldrene mine. Hele livet mitt faller fra hverandre, sier han.

[ – Nå må russere ta et aktivt valg ]

– Ikke en trent hær

Den uavhengige russiske avisen Meduza, som holder til i Riga i Latvia, har snakket med russere som har deltatt i krigen i Ukraina, som kontraktsoldater eller leiesoldater, for å høre hva de tenker om mobiliseringen av soldater som nå pågår.

– Når jeg ser på dem som blir mobilisert nå, ser jeg meg selv for tre måneder siden. Men jeg har ikke noe sympati for dem. Hvis du har et valg, velg livet! Ja, det kan bli et liv i fengsel, for staten vil anse deg som kriminell, men du vet at du ikke er en kriminell. Du vil ikke drepe noen. Du vil ikke skyte noen, sier «Kirill», kontraktsoldat.

– Hvis jeg skal være ærlig, kommer de alle til å dø der. De vil bli lemlestet og drept. Dette er ikke en trent hær, sier han.

En annen kontraktsoldat, «Chingiz», sier dette:

– Denne mobiliseringen er bevis for at hæren er blitt slått. Og de kaller inn alle og enhver. Mange mennesker forstår ikke, men sånn er det: Den russiske profesjonelle hæren er blitt ødelagt de siste seks månedene – og nå kaller de inn hele reserven.

[ Russere trekker fram særlig to følelser knyttet til det som skjer i Ukraina ]

– Holdningsendring

I tillegg til at mange russere nå flykter fra landet, har det vært enkelte demonstrasjoner i russiske byer, men det har ikke økt i omfang.

– Vi ser nok starten på en holdningsendring – Putin har brutt en kontrakt med egen befolkning. Men det er vanskelig å si om et folkeopprør vil komme, sa sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt til Dagsavisen torsdag.

– Men om det blir sånn at mange flere demonstrerer i Russland, er det et poeng at mange av dem som skal slå ned opprøret, nasjonalgarden, nå faktisk er i Ukraina for å krige, sier han.

Hvor mange som er mobilisert til russisk side de siste dagene, er ikke klart.

– Mobiliseringen vil ikke endre retningen på krigen, tror jeg, men den vil kunne forlenge den. Men selv det er ikke sikkert: hvis mobiliseringen blir en «halvveis» affære, vil det ikke utgjøre en stor endring i dynamikken, sier Bukkvoll, som sier han tror Putin nå i første omgang vil se om mobiliseringen gir resultater i krigen før han går til andre virkemidler i krigen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen