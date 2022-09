Undertegnet abortlov som forbyr abort fra første svangerskapsuke

Guvernør Justice undertegnet fredag loven, som trådte umiddelbart i kraft.

Loven forbyr abort allerede fra første svangerskapsuke. Unntak gis kun der det er fare for mors liv eller om graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest som er meldt til politiet. Da må aborten foretas innen åttende svangerskapsuke for voksne eller 14 uke for mindreårige.

En rekke delstater har innført abortforbud etter at USAs høyesterett i juni opphevet den føderale retten til abort.

