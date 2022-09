I disse statene har de abort på stemmeseddelen i november

Tirsdag 8. november er det tid for mellomvalg, eller Kongressvalg, i USA: to år etter at Biden selv gikk seirende ut av presidentduellen mot Donald Trump. I et lite antall stater skal velgere bestemme hvordan de skal håndtere abortspørsmålet, skriver CNN.

Abortrettigheter har fått økt betydning og vært blant de viktigste sakene i mellomvalget etter USAs høyesteretts dom kom i sommer; den nasjonale retten til selvbestemt abort ble fjernet, og delstatene står i prinsippet fritt til å forby abort.

Kansas var først ut

Kansas var den første staten som lot velgerne ta del i abortspørsmålet, og etter primærvalget i august valgte de å avvise en statlig grunnlovsendring, som ville gitt statlige lovgivere grønt lys til å bidra til å vedta mer restriktive abortlover.

Fire andre stater - California, Kentucky, Montana og Vermont - vil ha abort på stemmeseddelen i november, mens Michigan vurderer det, ifølge CNN. I de overnevnte statene skal abortspørsmålet stemmes over samtidig som det skal holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus i Kongressen, samt til 34 av de 100 setene i Senatet.

Demokratene har flertall

Representantene i Representantenes hus velges for to år om gangen, mens senatorene velges for seks år om gangen. Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier.

Demokratene har i dag flertall i Representantenes hus, og i praksis et knappest mulig flertall i Senatet som følge av visepresidentens dobbeltstemme. I nominasjonsvalgene avgjøres hvem som blir de to partienes kandidater i de mange ulike valgene som til sammen utgjør mellomvalget.

---

Fakta om abortsaken i USA

USA har ingen formalisert, nasjonal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. I stedet har det vært en høyesterettsavgjørelse fra 1973 som sikrer kvinners rett til abort. Kjennelsen omtales som «Roe vs. Wade».

En senere kjennelse slo fast at amerikanske kvinner har rett til å ta abort helt fram til fosteret er levedyktig. I USA settes denne grensen så sent som i 23. eller 24. uke i svangerskapet. I Norge godtas abort bare unntaksvis etter uke 22, og norske kvinner som vil ta abort etter uke 12, må sende søknad til en abortnemnd.

Disse kjennelsene ble fredag overstyrt av Høyesterett.

Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden mot abort er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort.

Over tid er abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med mange andre politiske saker i USA.

Meningsmålinger har over tid vist at et flertall i den amerikanske befolkningen ønsker å bevare «Roe vs. Wade».

Tidligere president Donald Trump fikk utnevnt hele tre høyesterettsdommere, og alle disse anses som politisk konservative. Dermed fikk USAs høyesterett et konservativt flertall.

Domstolen har nå vurdert en abortlov som er vedtatt i Mississippi. Den forbyr de aller fleste aborter etter 15. uke i svangerskapet. Høyesterett godtar loven i Mississippi og opphever dermed den føderale retten til abort som ble sikret med kjennelsen «Roe vs. Wade».

---

