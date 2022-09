Stor oppgave venter kong Charles

LONDON (Dagsavisen): – Jeg vet at hennes død vekker sorg hos så mange av dere. Og jeg deler den sorgen med dere alle, på en måte som ikke kan måles, sa kong Charles i den første talen til folket som konge fredag.

Ingen arveprins i verden har ventet lenger på å ta over. Nå tar kong Charles fatt på den vanskelige oppgaven å ta over etter dronning Elizabeth, som har vært monark i 70 år. Mens folket sørger over tapet av dronningen, skal Charles finne sin plass som monark.

Under tiltredelsesrådets møte i London lørdag, ble det offisielt kunngjort at Charles III er Storbritannias konge.

Kong Charles III holdt sin første tale til nasjonen som konge fredag. Som 73-åring har han tatt over som konge, og både han og landet starter en ny epoke. (POOL/Reuters)

– Jeg stoler på den kjærlige støtten fra min kjære kone, Camilla, sa Charles fredag.

– Jeg vet at hun vil ta med seg den standhaftige hengivenheten som jeg har lært å stole så mye på, inn i sin nye rolle.

– Fantastisk med Charles

– Jeg tror ikke noen kan gjøre det så bra som dronning Elizabeth gjorde det. Ingen kan gjøre det igjen. Men jeg tror han er av samme karakter som henne, og at han vil gjøre sitt beste for å yte henne rettferdighet, sier Hilary Nelson, som har tatt turen til Buckingham Palace sammen med datteren Hannah. De har med blomster som de skal legge ned.

Hannah og Hilary Nelson tror Charles vil bli en god konge. (Åsne Gullikstad)

Utenfor slottet er også ekteparet Heather og Nick Walters, som har tatt med blomster.

– Først og fremst «the fun», svarer Heather Waters på hvordan hun vil huske dronning Elizabeth.

– Og smilet. Og det faktum at hun alltid var der. Derfor blir det som om det var et medlem av familien. Hun var fantastisk, sier hun.

Nick og Heather Walters mener kong Charles vil bli en fantastisk monark. (Åsne Gullikstad)

De er ikke det minste bekymret for hvordan det skal gå med Charles som konge, selv om han skal ta over etter en svært populær dronning.

– Det er fantastisk. Han har alltid kjempet for sine saker, som miljø og økologi. Det er annerledes når man blir monark, så det vil bli på en annen måte, men han vil fortsatt støtte de sakene. Han og Camilla har gjort en fantastisk jobb i bakgrunnen i mange år nå, sier Heather Walters.

– Så dere har tro på at han vil gjøre en like god jobb og ønsker ham velkommen som monark?

– Absolutt, helt og fullstendig, og det tror jeg alle gjør. Det er kanskje noen som er uenig, men man har alltid noen «lunatics». Jeg tror folk både er fornøyd med ham og den nye dronningen. Camilla er nydelig!

Mens han har vært prins har Charles brukt mye tid på ulike veldedighetsfond, blant annet The Prince’s Trust, som han opprettet i 1976. Den nye rollen vil gjøre at han har mindre tid til dette arbeidet, sa han i sin tale til folket fredag kveld.

– Livet mitt vil selvsagt forandre seg i det jeg tar fatt på mine nye ansvarsområder. Det vil ikke lenger være mulig for meg å gi så mye tid og energi til disse veldedighetsorganisasjonene og temaene som opptar meg så mye. Men jeg vet at det viktige arbeidet vil videreføres av andre.

Mer populær

Ifølge en oversikt fra YouGov i 2021 over hvor godt likt de ulike kongefamiliemedlemmene var av folket, kom Charles på sjuende plass. På samme liste var dronning Elizabeth på første plass, etterfulgt av prinsesse Kate og prins William.

På målinger over popularitet har Charles aldri toppet listene, men oppfatningen hos folk har forbedret seg, ifølge målinger. I desember 2021 var det 60 prosent som så positivt på Charles; opp seks prosentpoeng siden august, ifølge en YouGov-måling.

Historien har vært turbulent, og folks oppfatning av Charles har vært høyst variabel. Hans kone, Camilla, har gått fra å være ansett som «ekteskapsødelegger» på grunn av forholdet de hadde mens Charles var gift med Diana, til gradvis å ha vunnet folks tillit, påpeker eksperter.

I forbindelse med sitt jubileum som monark sa dronning Elizabeth dette:

– Det er mitt inderlige ønske at Camilla blir dronning når Charles tar over.

Et stort bilde av den avdøde dronningen på fortauet i London. (Åsne Gullikstad)

Charles vil finne sin egen rolle som monark, sier eksperter.

– Stilen vil være veldig annerledes, sier Vernon Bogdanor, professor ved King’s College London, som har skrevet om monarkiets rolle i Storbritannia, til The New York Times.

– Han vil være en aktiv konge og han vil sannsynligvis presse grensene for sine privilegier, men ikke overskride dem, sier Bogdanor.

Førstelektor Erik Mustad sa i et intervju med Dagsavisen nylig at det blir en slags overgangsperiode med Charles, siden han er såpass gammel – selv om han kan ha mange år på tronen.

Førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo mener det er en viss bekymring hos mange for hvordan det blir når prins Charles tar over.

– Det er en helt annen virkelighet som venter. Han er en veldig annerledes person med et helt annet utgangspunkt, og har en stor jobb foran seg i å bygge legitimitet. Han starter sin livsgjerning idet han har nådd pensjonistalder. Men han har en slags gravitas i kraft av sin livserfaring, mener Bratberg.

Monarkiets plass

Monarkiet står fortsatt sterkt i Storbritannia. I en YouGov-måling i forbindelse med 70-årsjubileet for dronningen tidligere i år, sa 62 prosent at de mener landet skal fortsette å være et monarki. 22 prosent mener landet bør ha et valgt overhode. Men støtten til monarkiet har gått ned det siste tiåret; i 2012 var det 75 prosent som støttet det. Støtten er mindre hos de unge enn hos de eldre. Blant dem mellom 18 og 24 år er det nå kun 33 prosent som vil ha monarki, ifølge målingen fra tidligere i år.

En ny epoke venter for monarkiet i Storbritannia. I disse dager strømmer tusener av mennesker til Buckingham Palace. (Åsne Gullikstad)

Når dronning Elizabeth nå er død, vil det trolig styrke debatten om hvorvidt den britiske monarken skal være statsoverhode i landene utenfor Storbritannia der dette fortsatt gjelder; 14 land, deriblant Canada, Australia, New Zealand og Jamaica.

– Selv om det er sterke republikanske stemmer i Australia, New Zealand og Canada, er det Jamaica som ser ut til å få debatten først, ikke minst fordi det å utpeke en ny konge kan kreve en konstitusjonell folkeavstemning, skriver The Guardian.

Forfatter og journalist Stephen Bates, som har fulgt kongefamilien tett, mener Charles begynner som konge med en stor arv av godvilje hos folket, som han tar over etter sin mor. Det må han være forsiktig med ikke å ødelegge, skriver han en kronikk i The Guardian:

– Hvordan han håndterer sitt virke vil forme fremtiden for monarkiet, og faktisk avgjøre hvorvidt det har en fremtid i det hele tatt.

---

Kong Charles

Født 14. november 1948, eldste sønn av dronning Elizabeth og prins Philip. Fullt navn er Charles Philip Arthur George.

Utnevnt til prins av Wales i 1958, formelt innsatt i 1969. Konge av Storbritannia fra 8. september 2022.

Giftet seg 29. juli 1981 med lady Diana Spencer, de ble skilt i 1996. Diana døde i en bilulykke i Paris 31. august 1997.

Med Diana har prins Charles to sønner: Prins William, født 21. juni 1982, og prins Harry, født 15. september 1984.

Giftet seg 9. april 2005 med Camilla Parker Bowles, som nå er dronning.

(NTB)

---