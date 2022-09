Hva heter egentlig den nye engelske monarken? Selv ekspertene klør seg i hodet

– Det lurer jeg også på, sier Jon Gunnar Arntzen til Dagsavisen.

Han er fagansvarlig for monarki hos Store norske leksikon (SNL), og har skrevet 446 artikler leksikonartikler følge nettsiden til SNL.

Etter at dronning Elizabeth 2. døde i går er det sønnen Charles som skal krones som ny britisk monark. Han har selv landet på at han vil bruke navnet Charles som kongenavn, og blir dermed kong Charles den 3. Charles har altså blitt brukt to ganger tidligere, men disse kongene heter kong Karl den 1. og kong Karl 2. på norsk.

Så hva skal vi da kalle den nye britiske kongen? Charles eller Karl?

Levende personer

Arntzen i SNL sier at leksikonredaksjonen akkurat nå diskuterer nettopp hva de skal kalle den nye engelske kongen.

– Vi har egentlig som prinsipp at vi oversetter navn på fremmede monarker, bortsett fra i enkelte tilfeller, og det gjelder levende personer. Rett og slett fordi det er den navneformen som brukerne stort sett vil støte på. Av hensyn til brukerne av leksikonet har vi valgt å omtale Elizabeth 2. med z og th til slutt. Jeg vil tro at det samme vil gjøre seg gjeldende for kong Charles’ vedkommende, sier Artnzen, før han legger til:

– Men dette er en sak jeg må ta opp med redaksjonen. Jeg kan ikke garantere at vi ikke kommer til å forandre mening. Så langt vil jeg anta at vi skriver den nye kongens navn som Charles.

I språkrådet er de hakket tydeligere på at Charles bør beholde sitt engelske kongenavn også på norsk.

– Vårt råd er å kalle han Charles 3. Det finnes et vedtak fra 1960-tallet om å normere historiske kongenavn fordi det var så mange forskjellige skrivemåter i skolebøker. Vedtaket handlet om historiske konger der navn som Charles og Carlos ble omtalt som Karl. Men det er ikke sånn at det omfatter lys levende personer som har hatt samme skrivemåte av navnet sitt hele livet, sier direktør i språkrådet Åse Wetås til Dagsavisen.

– Kommunikativt vil det kanskje være smart å beholde navnet til en mann som har passert 70 og som har vært kjent som Charles fram til nå, legger hun til.

Uheldig navn

Uansett om vi ender opp med å kalle den nye monarken Charles eller Karl på norsk kan vi slå fast at Charles (eller Karl) så langt i historien har vært et uheldig navn for britiske monarker. Charles (eller Karl) den første endte opp med å bli halshugget i 1649 under den engelske borgerkrigen.

Hans sønn, Karl 2. ble kalt tilbake som monark i Storbritannia etter riksforstander Oliver Cromwells død. Han fikk ingen rettmessige arvinger, og døde i 1685. Hans bror Jakob 2. overtok som konge av England, men ble kun sittende i 3 år og ble jaget fra landet i 1688.

