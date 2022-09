Denne byen vil forby kjøttreklame: – Nesten diktatorisk

– Kjøtt er veldig skadelig for miljøet. Vi kan ikke fortelle folk at det er klimakrise, og samtidig oppmuntre dem til å kjøpe produkter som er en del av krisa.

Det sier Ziggy Klazes, en rådmann fra det nederlandske miljøpartiet GroenLinks, til avisen Trouw, melder BBC.

Haarlem i Nederland kan være verdens første by til å forby de fleste kjøttannonser. Partiet GroenLinks har nemlig utarbeidet et forslag om å forby det meste av reklame for kjøtt fra offentlige rom, og begrunner det med påvirkningen kjøtt har på klima. Haarlem kommune har omtrent 160.000 innbyggere. Forbudet vil tre i kraft i 2024.

– Nesten diktatorisk

Forslaget ble også støttet av parlamentsmedlemmer fra partiet Christian Democratic Challenge. Myndighetene sier at det ennå ikke er avgjort om kjøtt som er bærekraftig produsert skal inkluderes i reklameforbudet.

Forslaget møtte raskt motstand, spesielt fra kjøttindustrien, men også fra folk som mener at dette er med på å kvele ytringsfriheten.

– Myndighetene går for langt i å fortelle folk hva som er best for dem, sier en talsmann fra sentralorganisasjonen for kjøttindustrien.

Det høyreorienterte partiet Belang Van Nederland (BVNL) kalte forslaget et «et uakseptabelt brudd på friheten til gründere», og mener det vil gi fatale konsekvenser for grisebøndene.

– Å forby reklame med politiske motiver er nesten diktatorisk, sa rådmannen i Haarlem BVNL, Joey Rademaker.

Herman Bröring, jusprofessor ved Universitetet i Groningen, mener forbudet kan krenke ytringsfriheten og føre til søksmål fra grossister.

Forbudt reklame før

Omtrent 95 prosent av Nederlands befolkning spiser kjøtt, men mer enn halvparten spiser det ikke hver dag, ifølge Statistics Netherlands. Amsterdam og Haag har allerede forbudt reklame for luftfart- og fossilbrenselindustrien.

Storfekjøtt produserer mest klimagassutslipp, mens lam har det nest høyeste miljøfotavtrykket, med 50 prosent mindre utslipp enn biff.

