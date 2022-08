Advokat: Københavns Christiania kan gå konkurs

Staten vil bygge flere hundre sosiale boliger ved Christiania. Innbyggerne i fristaden, kjent som christianitter, har bedt advokat Knud Foldschack regne på konsekvensene av å si nei til avtalen. Svaret er nedslående for beboerne.

Et nei vil koste hver av innbyggerne over 3000 danske kroner i måneden, og det kan ende med konkurs for Christiania, sier Foldschack til avisen Politiken. Beløpet tilsvarer nesten 4000 norske kroner i månedlige ekstrautgifter.

– Bare det å sette i stand de statseide bygningen som Christiania har forpliktet seg til å renovere, vil koste minst 25 millioner kroner. Og det vil koste 7 millioner å rive og gjenoppbygge husene staten krever ryddet bort, forklarer advokaten.

Vanligvis holder han seg i bakgrunnen når christianittene diskuterer og skal ta avgjørelser, men denne gangen sier han klart fra at de bør ta imot tilbudet. Han mener Christiania kan gå konkurs – kanskje ikke med en gang, men om noen år – dersom de avviser tilbudet.

Byhistoriker Allan Mylius Thomsen, som kjenner godt til det kollektive fristedet, sier på sin side at et ja vil være «den endelige lovliggjøringen av Christiania».

Regjeringen ønsker å bygge ut et boligareal på 15.000 kvadratmeter. Det tilsvarer rundt en tredel av dagens boligareal. Til gjengjeld skal christianittene få kjøpe en del av området og boligen de i dag leier av staten.

Regjeringen har advart og sat det vil få «en rekke konsekvenser» dersom beboerne sier nei til tilbudet.

