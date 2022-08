Danmark: Socialdemokratiet får 22,9 prosent i ny meningsmåling

Den siste meningsmålingen fra Voxmeter viser også blått flertall. Blå blokk får 50 prosent, mens rød blokk får 47,5 prosent.

For første gang måles Inger Støjbergs nye parti Danmarksdemokratene, som får en oppslutning på 11,2 prosent.

Radikale Venstres leder Sofie Carsten Nielsen har tidligere i sommer krevd at regjeringen utlyser nyvalg etter sommerferien. Bakgrunnen er den såkalte minkskandalen, der Danmark tok livet av over 15 millioner mink etter at en mutert kornavariant spredte seg blant dyrene.

En kommisjon har avdekket av statsminister Mette Frederiksen villedet folket, men Radikale Venstre og de andre støttepartiene sørger trolig for at regjeringen i Danmark ikke blir felt som følge av skandalen.

Betingelsen er at det blir folketingsvalg til høsten.

