Ung palestiner drept av israelsk politi i Jerusalem

Den 21 år gamle Mohammed al-Shaham ble «nøytralisert» og døde på et israelsk militærsykehus.

Ifølge hans far, Ibrahim al-Shaham, dundret politiet på døra i 3.30-tiden natt til mandag, og sønnen hans ble skutt i hodet på nært hold og etterlatt blødende på gulvet i 40 minutter før han ble kjørt til sykehus.

– De begynte å skyte inne i huset, og det første skuddet var mot Mohammeds hode, sier han.

Politiet i Jerusalem iverksatte aksjonen i landsbyen Kafr Aqab for å lete etter våpen. Kafr Aqab er en del av det okkuperte Øst-Jerusalem.

Al-Shaham sier at en av politimennene fortalte ham at de hadde kommet til feil hus, men det benekter politiet som sier at «det var det rette huset, og det var rett mann».

