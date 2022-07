Amerikansk møbelprodusent skal lage skuddsikre skolepulter

Etter at 19 skolebarn og to lærere ble drept i en masseskyting i Uvalde i Texas 24. mai, blusset debatten om strengere våpenlovgivning i USA opp på nytt. I slutten av juni vedtok Kongressen en tverrpolitisk våpenlov som blant annet åpnet for utvidet bakgrunnssjekk av unge som kjøper våpen.

Nå skal selskapet First Line Furniture produsere skolepulter som skal gi beskyttelse i framtidige skoleskytinger, ifølge Sky News.

Lærere eller elever kan sette pultene opp mot en vegg og lukke hjulene. Andre pulter som blir utviklet, kan slås opp til å forme et triangel som lager en barrikade. Det har blitt testet mot granater og maskingevær. Ifølge selskapet kan også pultene beskytte politifolk fra en skyter på utsiden av klasserommet.

