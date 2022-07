Britiske medier: Statsråder vil be Boris Johnson om å gå av

Blant dem som angivelig vil troppe opp i statsministerboligen for å be Johnson om å trekke seg, er nyutnevnt finansminister Nadhim Zahawi, ifølge BBC.

Zahawi overtok tirsdag posten etter Rishi Sunak, som trakk seg med henvisning til at han ikke lenger hadde tillit til Johnson.

Handelsminister Anne-Marie Trevelyan har alt ankommet Downings street nr. 10, og det samme har transportminister Grant Shapps.

Næringsminister Kwasi Kwarteng er også blant statsrådene som vil be Boris Johnson om å trekke seg som statsminister, og det samme er Nord-Irland-minister Brandon Lewis og innenriksminister Priti Patel, ifølge Sky News.

Over 30 statssekretærer og andre ansatte i regjeringsapparatet varslet onsdag at de hadde mistet tilliten til statsministeren og derfor trakk seg fra sine poster, slik også Sunak og helseminister Sajid Javid gjorde tirsdag.

Johnson selv avviste tidligere onsdag at han akter å trekke seg, og hevdet under den ukentlige spørretimen i Underhuset at han så langt hadde hatt «en fortreffelig» uke.

– I krevende omstendigheter er det en statsministers jobb å fortsette. Det er det jeg kommer til å gjøre, sa Johnson.

