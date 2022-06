Canada: Salget av håndvåpen har skutt i været

Våpenbutikker over hele Canada melder om lange køer og utsolgte varer bare dager etter kunngjøringen.

– Salget har vært livlig, forteller Jen Lavigne, medeier av That Hunting Store i utkanten av hovedstaden Ottawa.

– Vi har solgt 100 håndvåpen, det vil si nesten hele lageret vårt, siden statsministeren kom med sine uttalelser 31. mai, forteller hun.

En kunde som skal hente et håndvåpen til bruk i konkurranse, beklager seg over forslaget – som kommer på toppen av det han kaller allerede tungvinte regler.

Klager over regler

– Det er latterlig, sier han. – Det tar to måneder bare å få lisens med alle dagens bakgrunnssjekker, sier han.

Butikkeier Lavigne mener lovendringene bare vil skade de lovlydige.

– Dette kommer ikke til å redusere noe av kriminaliteten – de slemme gutta følger jo uansett ikke reglene, sier hun.

En av dem som er på jakt etter våpen, er Aman Sandhu. Han sjekker nå butikk etter butikk etter et håndvåpen i den canadiske provinsen British Columbia i håp om å få kjøpt et før salgsforbudet trer i kraft.

– Hvis jeg ikke får kjøpt et håndvåpen nå, vil jeg kanskje aldri få muligheten igjen, sier han bekymret. Sandhu forteller at han er medlem av Dawson Creek Sportsman’s Club.

Massakren i Texas

Kort tid etter at en ung mann skjøt og drepte 19 barn og to lærere på en skole i Texas i USA 24 mai, kom Trudeau med kunngjøringen om nye våpenlover. Mannen hadde helt lovlig kjøpt to angrepsvåpen bare et par dager etter at han fylte 18 år.

Lovforslaget til Trudeau vil også frata dem som er involvert i vold i hjemmet, eller er en fare for seg selv og andre, retten til å eie våpen.

– Bortsett fra til jakt og sport er det ingen grunn til at noen i Canada skulle ha behov for våpen i sitt daglige liv, mener Trudeau.

– Dette dreier seg om frihet. Folk må være fri til å kunne gå til supermarkedet, skolen eller for å be uten frykt, understreker han.

Massedrap i Canada

Canada har også hatt sine tilfeller av massedrap. 23 personer ble drept i et skytedrama i Nova Scotia i Canada i april 2020. Det var det verste massedrapet i landets historie. Etter den hendelsen forbød myndighetene 1.500 ulike modeller av automatvåpen.

I 1989 ble 14 kvinnelige studenter skutt og drept av en mann på en yrkesskole i Montreal. Hendelsen førte også den gang til en innstramming i våpenlovene.

Forslaget om håndvåpenforbudet må vedtas i det canadiske parlamentet, men der har Trudeaus liberale parti flertall sammen med venstrepartiet New Democrats.

Én million håndvåpen

Myndighetenes estimater viser at det finnes over én million håndvåpen i Canada, som har en befolkning på 38 millioner mennesker. Nesten to tredeler av våpenforbrytelsene i canadiske byer det siste tiåret involverte håndvåpen, ifølge offisielle tall.

Under dagens lovverk må man ha en begrenset våpenlisens for å kjøpe håndvåpen. Man må også i de fleste tilfeller ha spesialtillatelse for å frakte et våpen fra et sted til et annet, og våpnene må fraktes i sikre kasser.

I tillegg til jakt er skytebaner nesten de eneste stedene hvor det lovlig kan skytes.

Det nye lovforslaget om håndvåpen forventes å tre i kraft til høsten. Myndighetene vil da også øke kontrollen på grensen for å forhindre våpensmugling fra USA.

– Vi vil begrense antallet håndvåpen i landet vårt, sier Trudeau. Han mener at antallet hendelser med våpenvold i lokalsamfunnene er uakseptabelt høyt.

Bekymret for framtida

Rundt 2500 butikker selger i dag pistoler i landet.

Darryl Tomlinson, eier av Canadian Gun Guys i Winnipeg, bekymrer seg for fremtiden til butikken og skytebanen sin, så vel som det sosiale nettverket av medlemmer.

– Vi kommer til å miste levebrødet, frykter han. Sosiale nettverk vil også løses opp, mener han.

– Nå har vi fullt trøkk, men til høsten kan vi være ute av drift, frykter Tomlinson.

