Trump og barna må forklare seg i svindelsak

– Hittil i etterforskningen har vi funnet mange bevis som indikerer at Donald Trump og Trump Organization feilaktig og uredelig verdsatte flere eiendeler og fremstilte disse verdiene for finansinstitusjoner for å oppnå økonomiske fordeler, opplyste New Yorks justisminister Letitia James tidligere i år.

[ Biltrafikken: – En flause. Utrolig pinlig ]

Hun innkalte USAs tidligere president, sønnen Donald Jr. og datteren Ivanka som vitner i saken, for å få dem til å forklare seg under ed.

Trump har tidligere kalt den tre år lange etterforskningen «en heksejakt», men både han og de to barna har nå gått med på å avgi forklaring i neste måned, ifølge ABC News.

Dersom ikke en høyere rettsinstans griper inn, vil de tre måtte møte på kontoret til Letitia James 15. juli. Dette ble klart da en ankedomstol i forrige måned avviste Trumps argument om at etterforskningen mot ham er politisk motivert.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen